Richard Gere enciende el árbol de Navidad de Murcia y se quedan sin luz: Así fue el polémico momento

Richard Gere no es solo uno de los actores mejor valorados en Hollywood, también es un fiel defensor de múltiples causas solidarias. Su arraigo a España es indiscutible; y es que, más allá de estar casado con la gallega Alejandra Silva y haber vivido un tiempo en Madrid, el actor colabora con la Fundación Aladina en Murcia.

La Fundación Aladina nació para ayudar a los niños con cáncer durante todo el proceso de la enfermedad. Una bonita entidad que ha llevado a Richard a la ciudad de Murcia recientemente.

Su primera acción del pasado 28 de noviembre fue la de colocar la primera piedra del nuevo gimnasio para pacientes pediátricos y adolescentes con cáncer del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Un proyecto financiado por Aladina y, por extensión, por el propio Gere.

Richard Gere con la Fundación Aladina | Gtres

Más tarde, el actor llegó a la Plaza Circular, donde lo recibió el alcalde José Ballesta. Gere se refirió a Ballesta como "un alcalde increíble" del que los ciudadanos pueden "estar muy orgullosos".

Durante su discurso, el protagonista de Pretty Woman se dirigió a los niños, poniéndolos en el centro de la fiesta. Asimismo, afirmó que "somos criaturas de luz" en su discurso: "No somos seres oscuros. Sin importar lo que nos digan los malos, nacimos como seres de luz y vamos a ser siempre seres de luz".

Richard Gere en el encendido del árbol de Navidad de Murcia | Gtres

"Espero que cuando se ilumine este árbol podamos imaginar que cada una de nuestras luces se va a unir a las de todos los demás. Y podamos imaginar este jardín extraordinario que podría ser este mundo si trabajamos juntos para que esto suceda", concluye antes de que, al contrario de lo esperado, la plaza quedara a oscuras.

Y es que pocos minutos de que todo se iluminara, un apagón temporal cambio radicalmente la estampa del lugar. Por suerte, era el momento de los fuegos artificiales y la magia de la Navidad no se vio afectada.

Por el momento, no se han hecho referencias desde el Ayuntamiento de Murcia al respecto. El apagón temporal se está refiriendo a un fallo técnico momentáneo; aunque las reacciones en redes no se han hecho esperar.

Sin embargo, el resto de la celebración salió tal y como estaba planeada y no hubo más incidentes ni apagones en la fiesta.

Miles de personas se concentraron en la plaza frente al Gran Árbol de Navidad de Murcia, donde los pacientes infantiles de cáncer fueron los verdaderos protagonistas.