Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, "furiosos" tras la polémica intervención de su hijo Dylan en un debate político

Dylan Douglas, el hijo de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, apareció en la CNN para debatir con el comentarista político Scott Jennings. Mientras el joven Dylan defendía la postura demócrata, Scott es un fiel adepto de la ideología republicana.

Durante el programa, hubo un acalorado momento entre ambos que ha incendiado las redes. Y es que mientras Dylan trata de responsabilizar al partido de Trump del cierre del gobierno de Estados Unidos, el republicando culpa a los demócratas.

El propio Dylan se ve acorralado en ese momento y, cuando Scott pregunta al hijo de los actores sobre los votos en contra de la oposición para abrir el gobierno, el joven solo responde balbuceando. Las imágenes han dado la vuelta al mundo y las críticas de los telespectadores no tardaron en ver la luz.

Ahora, unas fuentes cercanas a la pareja han revelado que ambos estarían muy enfadados con esta situación. Concretamente, afirman que los intérpretes están "furiosos" y que pretenden "poner en la lista negra a toda la cadena".

Según esta misma fuente, Zeta-Jones considera "injusta y explotadora la entrevista"; mientras que Michael dice que la CNN "cruzó la línea".

"A Dylan nunca le habían hablado así en toda su vida. Siempre fue el niño mimado: adorado y protegido. CNN le dio una muestra del mundo real y sus padres lo odiaron cada segundo", sentencia la fuente, tal y como ha recogido el periodista Rob Shuter.

Michael Douglas con su hijo Dylan y su mujer Catherine Zeta-Jones | Getty

Dylan Douglas tiene 25 años y, aunque ha dado ciertos pasos en la carrera de la interpretación, se licenció en 2022 en Ciencias Políticas e Historia. Por lo tanto, a su corta edad, el hijo de Michael y Catherine tiene el foco puesto en el mundo de la política, concretamente en el marco progresista.

A pesar de esta situación, ninguno de los dos actores ha hecho comentarios públicos al respecto. Tampoco se sabe en qué consiste esa "lista negra"; sin embargo, lo que sí parece confirmarse es que están descontentos con cómo fue la intervención de su hijo en directo.