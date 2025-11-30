La reacción de Kim Kardashian al descubrir que su cerebro tiene "baja actividad" tras sufrir un aneurisma: "No puede ser"

Kim Kardashian está viviendo un momento agridulce en cuanto a su carrera profesional, ya que recientemente estrenaba la nueva serie de Ryan Murphy en la que es protagonista, aunque con un aluvión de críticas pese a la buena acogida del público.

Tras ello, la actriz desveló que no había logrado aprobar su examen de abogacía y ahora, durante un episodio de su reality, Kim ha recibido un sorprendente resultado tras someterse a un escáner cerebral.

Kim Kardashian | Gtres

El estudio reveló zonas de "baja actividad cerebral", especialmente en partes de su lóbulo frontal. Según el doctor Amen, esos "agujeros" o áreas con menor actividad podrían estar relacionados con el estrés crónico que la empresaria ha atribuido a la sobrecarga de trabajo y las tensiones familiares.

"Con los lóbulos frontales como funcionan ahora, sería más difícil manejar el estrés y eso no es bueno para ti, especialmente mientras estudias y te preparas para tomar los exámenes", continuó el doctor. "Eso no puede ser. Simplemente no puedo, no lo acepto", respondió Kim.

"Tengo que poner en marcha un plan para resolver esto porque tengo algunas cosas que hacer este verano", señaló en el episodio.

De hecho, en la primera entrega de la temporada 7 de The Kardashians, la estrella reveló que durante una resonancia magnética le detectaron un "pequeño aneurisma cerebral" que ella achacó a su divorcio con Kanye West, entre otras cosas.