Josh Brolin se sincera sobre su amistad con Donald Trump antes de ser presidente: "No le tengo miedo"

Antes de convertirse en figura política, Donald Trump construyó un recorrido en el mundo del entretenimiento estadounidense que, aunque no fue sólido sí ha sido muy recordado.

Entre algunos de los proyectos en los que participó se encuentra Wall Street: Money Never Sleeps (2010), donde, aunque finalmente su papel fue eliminado de la versión final de la película, durante el rodaje Trump conoció al actor Josh Brolin, de quien se hizo amigo en ese momento.

Sin embargo, Trump dio el salto definitivo a la política 5 años después y consiguió la presidencia de Estados Unidos, siendo el suyo un mandato marcado por múltiples polémicas que han generado debates intensos tanto en el país como a nivel internacional por sus medidas conservadoras.

A raíz de esto, su vínculo con la estrella de Sicario se diluyó y ahora Brolin ha reflexionado sobre su relación con el presidente y el porqué de su distanciamiento.

Josh Brolin | Getty Images

Todo empezaba en una entrevista con The Independent, cuando le han preguntado a Josh por un posible tercer mandato del político y él ha respondido: "No le tengo miedo a Trump, porque aunque dice que se quedará para siempre, simplemente no va a suceder".

Entonces, el actor ha añadido: "Y si sucede, entonces afrontaré ese momento. Pero habiendo sido amigo de Trump antes de que fuera presidente, conozco a una persona diferente", .

Brolin ha reconocido que le "parece interesante" cómo a finales de los años 70 Trump construyó un hotel "en medio de una ciudad sucia", pero confesaba que ahora no comulgaba con su modus operandi: "Ahora es un poder sin control, sin regulación".

"No hay mayor genio que él en marketing", aseguraba. "Toma la debilidad de la población general y la compensa".

"Por eso creo que mucha gente siente que tiene una mascota en él. Creo que se trata menos de Trump que de la población en general y su necesidad de validación", terminaba explicando.

Trump está ahora en su segundo mandato y aunque él mismo insinúa la idea de un "tercer mandato", la Constitución de Estados Unidos prohíbe que una persona sea elegida presidente más de dos veces.