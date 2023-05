Apasionante primer tráiler de 'Dune: Parte Dos' con : "Larga vida a los guerreros"

'Dune: Parte Dos', dirigida por Denis Villeneuve continúa con esta nueva entrega que llegará a los cines el 3 de noviembre.

Hace unos días pudimos ver el primer vistazo a algunos de los nuevos personajes de esta nueva entrega de la saga donde vimos a Florence Pugh ('Midsommar') como la princesa Irulan y a Austin Butler nominado este año al Oscar a Mejor Actor por 'Elvis', caracterizado como el príncipe Feydh-Rautha, completamente calvo y sin cejas.

Tras dos años desde el estreno de 'Dune', el tráiler esta segunda parte ha llegado y nos ha permitido ver más detalles de lo que está por venir. Así, en esta ocasión explorará el mítico viaje de Paul Atreides mientras se une a Chani y a los Fremen en un camino de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Ante la disyuntiva de elegir entre el amor de su vida y el destino del universo conocido, se esfuerza por evitar un futuro terrible que sólo él puede prever.

La segunda entrega profundizará más en el romance entre Paul Atraides y Chani, interpretados por Timothée Chalamet, y Zendaya. Además, llegan nuevas incorporaciones. Christopher Walken ('The Deer Hunter') que interpretará a Shaddam IV, el emperador de la Casa Corrino, y Léa Seydoux ('No Time to Die') dará vida a Lady Margot, una Bene Gesserit y confidente del emperador.

La primera película, ganadora de 6 Oscar en 2021, volverá a contar con el oscarizado director de fotografía Greig Fraser, el ganador al Oscar por Mejor diseño de producción Patrice Vermette, el galardonado a Mejor Montaje Joe Walker, el oscarizado supervisor de efectos visuales Paul Lambert y la oscarizada diseñadora de vestuario Jacqueline West, así que por lo que sabemos y apreciamos en el tráiler, 'Dun 2' será una maravilla visual igual que lo fue la primera entrega.