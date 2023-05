Austin Butler se queda calvo y sin cejas para 'Dune 2' donde da más miedo que Voldemort

Austin Butler alcanzó el pasado 2022 uno de sus mayores éxitos de su carrera tras encarnas a la leyenda del rock and roll en 'Elvis'. El actor de 31 años fue muy alabado por su interpretación y logró estar nominado a todos los grandes premios, incluso los Oscar.

Entre todos sus nuevos proyectos, uno en el que volveremos a ver a Austin es en la segunda parte de 'Dune' en la que interpreta al sobrino del Barón Harkonnen, Feyd-Rautha Harkonnen. Hace unos días ya vimos un primer vistazo de algunos personajes como el de Feyd-Rautha Harkonnen como la princesa Irulan.

Y, ahora, con motivo del inminente estreno del tráiler de 'Dune 2' Warner Bros ha publicado un avance donde podemos ver a algunos de los personajes en primer plano, y que tienes arriba de la noticia, Aunque destaca el gran cambio que ha sufrido Austin para encarnar a Feyd-Rautha Harkonnen. Y es que el actor aparece completamente calvo y sin cejas, tanto que muchos lo han comparado con el mismo Voldemort, el villano de 'Harry Potter'.

"Austin Butler trajo a la pantalla algo que sería un cruce entre un asesino en serie psicótico y sociópata y Mick Jagger", explicaba Denis Villeneuve en un evento reciente de la película. "Es alguien maquiavélico, mucho más cruel, mucho más estratégico y más narcisista". "Feyd-Rautha Harkonnen es una figura muy inteligente, muy carismática y mucho más brillante", definía así al personaje.

Para después Dave Bautista declarar el gran cambio que ha hecho el actor a nivel interpretativo: "No sé quién era este tipo, pero no es Austin Butler. No es Elvis. Su voz es diferente, su mirada es diferente. Todo sobre su comportamiento es aterrador".

La película se estrena el 3 de noviembre en cines y volveremos a ver al reparto de la primera cinta como: Zendaya, Javier Bardem, Timothée Chalamet, Josh Brolin o Rebecca Ferguson, entre otros.