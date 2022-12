¿Andrew Garfield o Tom Holland? Tobey Maguire confiesa quién es su SpiderMan favorito

Tobey Maguire fue el primero de los tres SpiderMan que fascinó a grandes y pequeños en el año 2002, y desde entonces, lo hemos vuelto a ver en nuevas entregas de la saga 'SpiderMan 2', 'SpiderMan 3' y la más reciente 'SpiderMan: No Way Home' entre otros títulos.

Esta última marcó un antes y un después, no solo en el Universo Marvel, sino también para los fans. Y es que los tres actores de SpiderMan se reunieron en el Multiverso, y en una misma película. Es por es que, durante un evento de Reddit 'Ask Me Anything', un usuario de Reddit le preguntó a Tobey Maguire cuál de los otros dos SpiderMan era su favorito.

El actor se sorprendió mucho ante la pregunta, ya que ambos SpiderMan, interpretados por Andrew Garfield y Tom Holland, ha compartido sus labores de salvar al mundo y luchar contra quienes los quieren destruir.

Tobey decidió optar por no dejar fuera a ninguno de sus compañeros, y respondía entre risas al usuario que le preguntó. El actor norteamericano admitía que tener que elegir entre sus dos sucesores, con quienes comparte escenas en 'SpiderMan: No Way Home', le parecía una situación "muy jodida". "Quiero muchísimo a ambos", declaraba entre risas.

Un SpiderMan muy querido

Si bien Tobey Maguire fue el primer SpiderMan que sorprendió al público hace más de dos décadas en la gran pantalla, el más joven de ellos es el que se ha ganado el afecto de la audiencia.

Y es que Tom Holland es el SpiderMan más querido por sus fans, y esto no es sorpresa para nadie. El actor británico es conocido por dedicar tiempo y energía a cuidar de aquellos que lo admiran.

De personalidad cercana, algo tímido y muy humilde, el actor de 26 años se ha mostrado transparente, amable y carismático, y siempre muy dispuesto a sacarse fotos con sus fans y acercarse a ellos.

Otro aspecto Tom Holland que atrae a la Generación Z, abanderada de visibilizar problemas de salud mental, es la sinceridad que muestra el actor y la confianza que con ello genera. Un claro ejemplo lo encontramos cuando decidió eliminar sus redes sociales por problemas de ansiedad.

Esto no es lo único que agrada del joven actor, y es que su relación con Zendaya, otra actriz muy querida y admirada por sus fans por su impecable actuación, personalidad despreocupada y versatilidad interpretativa, tiene a todo el mundo a la espera de un compromiso más serio, del cual ha habido muchos rumores.

Está claro que todos los actores que conforman el personaje de SpiderMan son muy queridos por su público. Ya sean de generaciones posteriores o más cercanos a la gente joven, el pinchazo de la araña nos ha hipnotizado a todos.