Una amiga de Daveigh Chase habla tras saber que la actriz murió a causa del SIDA y en la calle: "Podría haberse evitado"

La trágica muerte de Daveigh Chase a los 35 años sigue conmocionando a Hollywood, especialmente tras salir a la luz que la causa oficial de su fallecimiento fue el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) agravado por el consumo crónico de múltiples sustancias.

Tras semanas de absoluto secretismo, su gran amiga de la infancia y también actriz, Amy Castle, ha roto su silencio en exclusiva para Us Weekly mostrando su profunda indignación por el desamparo que sufrió la intérprete The Ring: "Creo que esto podría haberse evitado. Siempre que hablo con la gente sobre esto, me dicen: 'Es tan triste, es tan trágico', y yo les digo que sí, es triste y trágico, pero que no tenía por qué haber sido así. La conocí desde los 9 hasta los 16 años, y puedo asegurarles que la amiga que yo conocí jamás habría querido que su vida terminara así".

La actriz Daveigh Chase en 2011 | Cordon Press

Con dureza, Castle ha lamentado que no se detectara a tiempo la situación de Chase, quien llegó a vivir en las calles de Los Ángeles antes de morir: "Se me puso la piel de gallina. Eso es algo que se puede sobrellevar en 2026. Me da muchísima rabia saber que así fue como falleció mi amiga".

Para evitar que el durísimo historial de adicciones y desprotección familiar de la actriz de Lilo & Stitch vuelva a repetirse, Castle ha anunciado la creación de la Ley de Daveigh, una iniciativa destinada a blindar la salud mental de los menores en el sindicato SAG-AFTRA.

Amy Castle ha vinculado el triste final de su compañera al trauma de la industria y a la falta de un entorno sólido: "Diré, por experiencia propia, que no creo que haya una persona en el planeta que se despierte y diga: 'Quiero convertirme en drogadicto'".

"Personalmente, creo que la causa principal de la adicción es el trauma. Si una persona no cuenta con el apoyo necesario para procesar... un mecanismo de afrontamiento muy comprensible puede ser compartimentar o autocalmarse, muchas veces con drogas", sentenciaba finalmente la actriz.