Dune: Parte Tres anticipa el oscuro destino de Paul Atreides por este detalle en el tráiler: La despedida de Arrakis

Dune: Parte Tres pone el broche final a la aclamada trilogía de Denis Villeneuve y presenta el épico desenlace de la adaptación de la obra de Frank Herbert, con Timothée Chalamet de nuevo al frente del reparto.

La cinta está ambientada casi dos décadas después de que Paul Atreides se convirtiera en emperador. La película muestra a un gobernante obligado a afrontar las consecuencias de su reinado. Mientras antiguos aliados regresan y nuevas amenazas emergen desde las sombras, Paul comienza a obsesionarse con unas visiones que anticipan la caída del Imperio y el regreso de un antiguo amor perdido. Con Chani en el centro de una conspiración que amenaza con cambiarlo todo, Paul deberá enfrentarse al verdadero precio del poder mientras sus enemigos se acercan y decidir el destino de aquellos a los que más quiere.

Zendaya en Dune Parte III | Warner Bros

La película está protagonizada por Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach De Bankolé, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson y Javier Bardem.

Villeneuve dirige el guion escrito junto a Brian K. Vaughan, basado en las novelas de Frank Herbert. La película está producida por los nominados al Oscar Mary Parent, Cale Boyter, Denis Villeneuve y Tanya Lapointe, junto a Joe Caracciolo. Los productores ejecutivos son Joshua Grode, Thomas Tull, Herbert W. Gains, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, Kevin J. Anderson, Richard P. Rubinstein, John Harrison y Jessica Derhammer.

Robert Pattinson en Dune Parte III | Warner Bros

Tras las cámaras, Villeneuve vuelve a rodearse de algunos de sus colaboradores habituales, como el director de fotografía ganador del Oscar Linus Sandgren, el diseñador de producción ganador del Oscar Patrice Vermette, el montador ganador del Oscar Joe Walker, la diseñadora de vestuario nominada al Oscar Jacqueline West, la directora de casting nominada al Oscar Francine Maisler y el compositor ganador del Oscar Hans Zimmer.

Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures presentan una producción Legendary Pictures, una película de Denis Villeneuve, Dune: Parte Tres, exclusivamente en cines e IMAX® en España el 18 de diciembre de 2026.