El escalofriante vídeo de la actriz Daveigh Chase demacrada, casi inconsciente y viviendo en la calle antes de morir

Poco después de conocerse el trágico fallecimiento de Daveigh Chase a los 35 años, la polémica y el dolor se han apoderado de su entorno más cercano.

Tras confirmarse que la mítica niña de The Ring y voz de Lilo & Stitch murió a causa de una meningitis, una desnutrición severa y una infección sanguínea, su mánager John Ryan, ha roto el silencio en el periódico The California Post para desvelar la tormentosa realidad que la actriz arrastraba.

El representante ha sacado a la luz la existencia de unas desgarradoras imágenes, capturadas a finales de 2025 en las calles de Skid Row (Los Ángeles), una de las zonas con mayor índice de indigencia del país. El vídeo en cuestión mostraba a la exactriz extremadamente delgada, en los huesos y apenas consciente en el suelo de una tienda de campaña.

Este alarmante vídeo provocó que tanto su representante como su hermanastra, Gaia Brown, contrataran a un investigador privado para localizarla desesperadamente y salvarle la vida.

Ryan ha relatado que llegó a hablar por teléfono con ella para rescatarla e ingresarla en un centro de rehabilitación en Costa Rica, pero cuando acudió al lugar, Chase ya había vuelto a desaparecer.

"Estuvimos a punto de encontrarla", ha lamentado profundamente el mánager, recordando con cariño el potencial de la joven: "Daveigh era la persona más dulce y brillante de Hollywood. No puedo creer que esto sea real. Su legado y su obra perdurarán para siempre".

De hecho, el profesional se encontraba grabando un documental sobre esta intensa búsqueda bajo el título Finding Lilo, un proyecto por el que los principales estudios ya habían mostrado un gran interés.

Sin embargo, la tragedia ha dado paso a una tensa batalla tras la muerte de la intérprete, marcada por una polémica recaudación de fondos. John Ryan ha denunciado públicamente la campaña de GoFundMe iniciada por Roy Hernandez, el hombre que asegura haber sido la pareja de la actriz en su última etapa.

El mánager ha cargado con dureza contra él, impugnando la necesidad de pedir dinero y asegurando que ni el entorno íntimo ni los familiares directos de la artista sabían de su existencia: "Al parecer, un hombre que dice ser su 'novio', del que ni sus amigos ni su familia hemos oído hablar, ha creado una campaña en GoFundMe en nombre de ella y su familia, designándola a ella como organizadora. Puedo confirmar que Daveigh tiene una cuenta fiduciaria en SAG para cubrir todos los gastos".

Daveigh Chase | Cordon Press

Por su parte, Roy Hernandez mantiene activa la campaña (que ya ha recaudado 1.400 dólares de una meta de 5.500) sin especificar el destino final del dinero, y se ha defendido dejando unas emotivas palabras dedicadas a la que fuera su pareja en la descripción del perfil.

En su declaración, detalla que Chase sufrió acoso escolar y un doloroso distanciamiento familiar antes de acabar en la calle, rememorando la promesa de protección que le hizo al conocerla: "Lo único que ella siempre quiso fue un lugar donde pudiéramos vivir juntos, sentirnos seguros y ser felices. Ahora, más que nunca, quiero brindarle esa sensación de hogar y paz en sus últimos días. Entiendo que todos pasamos por momentos difíciles, pero si pueden ayudarme, les estaré muy agradecido. Y si solo pueden ofrecer una oración, también la acepto. Gracias por considerar ayudarnos durante este difícil momento".

Una cantidad de acusaciones cruzadas que deja en segundo plano la despedida de un rostro icónico que llevaba una década alejado del cine tras sus últimos papeles en Jack Goes Home y American Romance en 2016.