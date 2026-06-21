La madre de Daveigh Chase relata la lucha de su hija contra su adicción a las drogas antes de su muerte

Daveigh Chase junto a su madre y su hermano menor | Getty

El pasado 16 de junio fallecía en Los Ángeles la actriz Daveigh Chase, conocida por películas como The Ring o Lilo & Stitch. Era su novio, Roy Hernandez, el que confirmaba que la actriz había fallecido tras haber contraído meningitis y luchar contra una infección sanguínea. Lo que supimos poco después es que la realidad de la joven de 35 años era muy dura: llevaba años luchando contra su adicción a las drogas.

Ahora ha sido su madre, Cathy Chase, la que ha decidido romper su silencio para contar su versión sobre los últimos años de vida de su hija.

Según relata, la exestrella infantil llevaba años luchando contra sus problema, que comenzaron después de que le recetaran unos analgésicos con oxicodona para una lesión de espalda que tuvo tras un accidente en moto en 2016.

"Mi hija buscaba drogas y se juntaba con malas compañías, pero nunca eché a mi hija de casa. Ella quería libertad y esa gente la enganchó a las drogas", relata Cathy en una entrevista al Daily Mail.

Desde ahí Daveigh no supo volver a enderezar su vida y su madre pudo verla por última vez en 2019, cuando fue a visitarla en la cárcel.

"Allí la vi completamente fuera de si, como si hubiera perdido la cabeza. En ese momento pensé que le pasaba algo. A mi hija nunca le habían diagnosticado ningún problema de salud mental, salvo trastorno de estrés postraumático. Pero las drogas se apoderaron de ella".

En dicha visita a la cárcel Cathy cuenta que acordó con su hija recogerla a su salida de prisión. "Pero cuando llegué, ella ya no estaba. No me esperó". "Volvió a la calle y no pude encontrarla".

Pese a la búsqueda infructuosa de su hija, Cathy nunca perdió la esperanza. "Me molesta que la gente diga que debí ser una mala madre, porque nunca me di por vencida con ella. Como madre, nunca te rindes con tu hijo, y yo tenía la esperanza de que volviera a casa".

Desde esa reunión en la cárcel en 2019, cuando vio por última vez a su hija, Cathy buscaba regularmente su nombre en el sistema médico forense del condado de Los Ángeles. Así que cuando el pasado 16 de junio saltó la noticia de su muerte en un primer momento pensó que era un bulo.

"Cuando vi que un montón de medios respetables llevaban la noticia me di cuenta de que no era falso", sostiene.

"Al enterarme de su muerte, solté un grito gutural y empecé a correr. Salieron de mi unos sonidos extraños, como primitivos. Fui hacia el patio trasero y grité 'no, no, no'. Siento un dolor inmenso, pero espero que su alma me haya escuchado".