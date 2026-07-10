El secreto familiar de Catherine Zeta-Jones y Bonnie Tyler sale a la luz tras la muerte de la cantante: "Mi corazón está roto"

Catherine Zeta-Jones ha sido una de las muchas celebridades que han querido despedirse públicamente de Bonnie Tyler tras la muerte de la icónica cantante galesa a los 75 años. La interprete ha compartido un emotivo mensaje en redes sociales en el que, además de recordar su estrecha amistad, ha sorprendido al revelar el vínculo familiar que mantenían.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de 51 años ha confesado que la noticia le ha dejado completamente devastada: "Mi corazón está roto con la noticia de que nuestra queridísima Bonnie Tyler ha fallecido".

La protagonista de Chicago ha explicado que la conexión entre ambas iba mucho más allá de la admiración profesional, ya que Bonnie Tyler estaba casada con su primo, Robert Sullivan, por lo que había formado parte de su vida durante décadas. Incluso ha compartido una fotografía tomada la noche previa a su boda con Michael Douglas, celebrada en el año 2000, y ha recordado que la cantante actuó durante el enlace.

"Bonnie estaba casada con mi primo y ha sido una parte muy importante de mi vida. Cantó y dio un espectáculo increíble en mi boda", ha escrito la actriz, antes de dedicarle unas palabras llenas de cariño.

Zeta-Jones también ha querido destacar la personalidad de la artista más allá de su carrera musical: "Era una mujer extraordinaria, con una voz a la altura de su talento. Una artista única que fácilmente podría haber sido humorista porque era una de las personas más divertidas que he conocido".

Para terminar, la actriz ha agradecido el legado que deja la intérprete de Total Eclipse of the Heart: "Gracias, Bonnie, por la alegría que llevaste a tantas personas. Descansa, preciosa. Siempre te recordaremos. Todo mi cariño para Robert y toda la familia. Que Dios te bendiga".

Bonnie Tyler falleció el pasado 8 de julio a los 75 años en un hospital de Portugal, donde permanecía ingresada tras sufrir complicaciones derivadas de una operación intestinal de urgencia. Desde que se conoció la noticia, numerosas figuras del mundo de la música y el cine, como Rod Stewart, Bryan Adams o Kevin Bacon, también le han rendido homenaje.