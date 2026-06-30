Revelada la causa de la muerte de Daveigh Chase, la actriz de The Ring, con 35 años

Se han desvelado los motivos del trágico y prematuro fallecimiento de Daveigh Chase, quien perdió la vida el pasado 16 de junio a los 35 años de edad.

El informe oficial del médico forense de Los Ángeles ha determinado que la causa de la muerte de la exactriz fue el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), sumado a otras afecciones derivadas de un consumo crónico de múltiples sustancias.

La actriz Daveigh Chase en 2011 | Cordon Press

Su fallecimiento se produjo de forma natural en el hospital donde ingresó en estado crítico tras haber contraído también meningitis y graves infecciones sanguíneas.

Esta confirmación médica explica su paradero en los últimos y desgarradores años, quien permaneció alejada de los focos y completamente desaparecida durante una década en la que su entorno llegó a temer que hubiese sido secuestrada.

Su propia madre ha relatado la durísima lucha que mantuvo su hija contra las adicciones, un infierno que la llevó a vivir en Skid Row, una de las zonas más peligrosas de la ciudad.

Además, su amigo cercano Shawn Rosenthal se ha mostrado desolado ante la triste realidad de sus últimos momentos: "Algunos de sus amigos sobrios y yo intentamos encontrarla y ayudarla, pero fue en vano. Se rodeaba de la peor gente. Es una verdadera tragedia porque a nadie le importaba su bienestar".