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UN TRISTE DESENLACE

Revelada la causa de la muerte de Daveigh Chase, la actriz de The Ring, con 35 años

El informe forense confirma que Daveigh Chase falleció a los 35 años a causa de una infección viral y tras una severa lucha contra sus adicciones en los barrios marginales de Los Ángeles.

La actriz Daveigh Chase

Muere a los 35 años la actriz Daveigh Chase, la niña de The Ring y Lilo & Stitch

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Helena con Hache
Helena con Hache
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Se han desvelado los motivos del trágico y prematuro fallecimiento de Daveigh Chase, quien perdió la vida el pasado 16 de junio a los 35 años de edad.

El informe oficial del médico forense de Los Ángeles ha determinado que la causa de la muerte de la exactriz fue el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), sumado a otras afecciones derivadas de un consumo crónico de múltiples sustancias.

La actriz Daveigh Chase en 2011
La actriz Daveigh Chase en 2011 | Cordon Press

Su fallecimiento se produjo de forma natural en el hospital donde ingresó en estado crítico tras haber contraído también meningitis y graves infecciones sanguíneas.

Esta confirmación médica explica su paradero en los últimos y desgarradores años, quien permaneció alejada de los focos y completamente desaparecida durante una década en la que su entorno llegó a temer que hubiese sido secuestrada.

Su propia madre ha relatado la durísima lucha que mantuvo su hija contra las adicciones, un infierno que la llevó a vivir en Skid Row, una de las zonas más peligrosas de la ciudad.

Además, su amigo cercano Shawn Rosenthal se ha mostrado desolado ante la triste realidad de sus últimos momentos: "Algunos de sus amigos sobrios y yo intentamos encontrarla y ayudarla, pero fue en vano. Se rodeaba de la peor gente. Es una verdadera tragedia porque a nadie le importaba su bienestar".

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