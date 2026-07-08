¿Es un pájaro? El delirante y controvertido look de Emma Corrin con especial debate sobre sus pezones

Emma Corrin ha vuelto a revolucionar el mundo de la moda tras convertirse en la gran protagonista del desfile de Schiaparelli en la Semana de la Alta Costura de París.

La intérprete de The Crown, de 30 años, acaparó todos los focos luciendo una teatral y desconcertante chaqueta cubierta de plumas multicolor y hombreras acolchadas.

Emma Corrin en el desfile de Schiaparelli en la Semana de la Alta Costura de París | Cordon Press

Sin embargo, lo que verdaderamente desató el caos y se robó el protagonismo fueron dos estructuras puntiagudas que emergían de la parte delantera de la prenda simulando ser unos pezones o cuernos extremadamente pronunciados.

El impactante estilismo ha dividido por completo a las redes sociales, donde algunos lo han calificado de "absolutamente increíble" mientras otros usuarios lo tildaban de "horrible".