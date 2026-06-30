TODO POR SUS HIJOS
La confesión más íntima de Angelina Jolie: por qué lleva 10 años sin pareja tras separarse de Brad Pitt
La actriz Angelina Jolie revela que su vida sentimental ha estado completamente estancada para priorizar el cuidado de sus seis hijos y explica cómo su nueva película le ha devuelto las ganas de enamorarse.
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Angelina Jolie ha sorprendido al mundo al desvelar que no ha mantenido ninguna relación sentimental desde su sonada ruptura con Brad Pitt en 2016.
La ganadora del Óscar ha explicado con total franqueza a Yahoo Entertainment que su faceta como madre ha acaparado todo su tiempo en estos últimos diez años: "Para ser sincera, no he tenido ninguna relación sentimental desde que me divorcié hace una década. Así que me concentro en que ese aspecto de mi vida no es prioritario si me centro en mis hijos y mi familia".
Esta falta amorosa empieza a quedar atrás gracias a su papel en la película Couture, donde interpreta a una madre que vuelve a abrirse al amor, lo que le ha dado una nueva perspectiva: "Me tomó un segundo darme cuenta de que ella también puede amar a su hija, dedicarse a ella y, al mismo tiempo, necesitar esto como mujer y recibirlo como tal".
Esta profunda renovación personal llega poco después de que Angelina Jolie lanzara un "dardo" a Brad Pitt al confesar que, tras el duro proceso judicial por su divorcio, por fin ha logrado recuperar su espíritu de lucha.
"Creo que por fin he recuperado mi espíritu de lucha. Lo perdí por un tiempo. Me desanimé un poco, pero está volviendo en gran parte gracias a mis hijos, que ahora son mayores y me animan a seguir adelante", confesaba sincera la actriz a Variety.
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