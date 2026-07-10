Tom Holland cuenta que Christopher Nolan le pidió permiso para contar con Zendaya en La Odisea: "No esperábamos una segunda llamada en casa"

Tom Holland y Zendaya han vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas durante la presentación en Londres de La Odisea, la nueva y ambiciosa superproducción de Christopher Nolan.

En mitad de una arrolladora gira de promoción y recién casados, los actores han roto su habitual discreción para confesar lo "especial" que ha sido compartir este rodaje.

El actor de 30 años ha revelado que trabajar codo con codo con su esposa le sirvió para mejorar su propia interpretación en un reparto repleto de estrellas: "Tener confianza y ser audaz. Ella toma decisiones importantes cuando interpreta personajes. No tiene miedo de crear los personajes y lo hace de una manera que los hace parecer personas reales. Toma decisiones importantes y audaces. Creo que hay pocos actores que puedan hacerlo tan bien como ella, y me encanta verla actuar", ha declarado visiblemente orgulloso a los medios.

También recordó cómo Chris le preguntó si le importaría que Zendaya se uniera al reparto. Tom dijo: "En mi reunión con Chris me hizo una pregunta. Me dijo: '¿Te ofenderías si le pidiera a Zendaya que interpretara a Atenea?' Yo pensé: '¿Por qué me ofendería?' Y luego le pregunté: '¿Me quieres para decírselo?' Y él dijo: 'Sí.'".

"Y volví a casa y le dije: 'Deberías leer el guion otra vez'. Y ella me respondió: 'Ya lo leí'. Y le dije: 'Léelo otra vez, pero fíjate bien en Atenea. Y en las comisuras de sus labios [sonrió]'. Fue increíble.", confesó Tom emocionado.

Un entusiasmo compartido por la propia Zendaya, quien no ha dudado en calificar de "sueño" la inesperada llamada del director: "Recuerdo cuando recibió la llamada, estaba absolutamente eufórica, muy emocionante, muy orgullosa. Y nunca se me pasó por la cabeza que recibiríamos una segunda llamada en casa, ¿sabes? Así que fue algo muy especial. Y sí, poder compartir algo así y verlo trabajar en esto contexto… Es el sueño… Es absolutamente el sueño. Así que estaba feliz".

Para el matrimonio, este proyecto ha supuesto un broche de oro a nivel profesional, sobre todo para la actriz de Euphoria, cuya película favorita de toda la vida es Interstellar, dirigida precisamente por el propio Nolan.