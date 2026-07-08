¿Le hace la cobra? El incómodo gesto de la novia de Brad Pitt al actor en la boda de Taylor Swift que dispara las teorías

Brad Pitt e Inés de Ramón siguen dando de qué hablar después de hacer oficial su relación en Instagram gracias a las fotografías tomadas antes de asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Si hace apenas unas horas la pareja acaparaba titulares por compartir por primera vez unas imágenes juntos en redes sociales, ahora la conversación ha cambiado por completo por culpa de un pequeño gesto que no ha pasado desapercibido.

Todo comenzó cuando la estilista Laurie Zanoletti publicó varias fotografías de la pareja antes del enlace con el mensaje: "Mis amantes favoritos @inesdrmn y Brad Pitt por un momento increíble en Nueva York". Poco después, Inés de Ramón republicó las imágenes en sus historias de Instagram acompañándolas de las canciones Lover y Delicate de Taylor Swift, un movimiento que muchos interpretaron como la confirmación pública de su romance.

Sin embargo, las redes sociales han empezado a fijarse en otro detalle. En una de las fotografías, algunos usuarios creen que Inés de Ramón parece apartar ligeramente a Brad Pitt justo cuando el actor se inclina hacia ella. Esa imagen ha provocado una oleada de comentarios, con quienes aseguran que la empresaria le hace una auténtica "cobra" y quienes creen que simplemente intenta colocarlo para que ambos salgan mejor en la instantánea.

Brad Pitt e Inés de Ramón en la boda de Taylor Swift | Instagram Laurie Zanoletti

Las teorías no han tardado en multiplicarse. Mientras unos interpretan el movimiento como un gesto incómodo entre la pareja, otros consideran que se trata de una reacción completamente natural y que las imágenes, en realidad, muestran a ambos relajados y cariñosos antes de dirigirse a uno de los eventos más exclusivos del año.

Por el momento, ni Brad Pitt ni Inés de Ramón han reaccionado a la conversación que se ha generado en redes. Todo apunta a que se trata únicamente de las distintas interpretaciones que los usuarios han hecho de una simple fotografía, aunque eso no ha evitado que el gesto se haya convertido en uno de los temas más comentados tras la mediática boda de Taylor Swift y Travis Kelce.