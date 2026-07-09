El apasionado beso en público de Aaron Taylor-Johnson y su esposa Sam en Wimbledon ante las risas de sus hijas

El actor Aaron Taylor-Johnson, de 36 años, y su esposa la directora Sam Taylor-Johnson, de 59, han acaparado los focos en las gradas del All England Lawn Tennis Club para presumir de su sólida relación.

El matrimonio, que acudió conjuntado con elegantes estilismos en color blanco, protagonizó un romántico y apasionado beso ante la divertida reacción de sus hijas adolescentes, Wylda y Romy, a quienes se pudo ver sonriendo y riéndose entre dientes ante la espontánea muestra de afecto de sus padres.

Una cómplice aparición que vuelve a confirmar un amor que nació hace 18 años en el set de rodaje de la película biográfica de John Lennon, Nowhere Boy.

Esta romántica escena en la capital británica no es una sorpresa para los seguidores de la pareja, ya que el año pasado el actor ya acaparó titulares tras tener otro llamativo gesto público con su mujer que dejaba claro, una vez más, lo profundamente enamorado que sigue de la cineasta.

Aaron Taylor-Johnson y su esposa Sam en Wimbledon | Gtres

La idílica estampa de los Taylor-Johnson terminó eclipsando por completo el desfile de famosos que se reunió para disfrutar de los cuartos de final del torneo. Rostros de la televisión británica como Amanda Holden, la estrella de Love Island Molly-Mae Hague tras su reciente maternidad, o el aclamado actor Benedict Cumberbatch junto a su esposa Sophie Hunter, también se encontraban en el palco de honor.