Las críticas a la hija de Nicole Kidman tras su último desfile justo cuando cumple 18 años: "Esta chica no es modelo"

Sunday Rose, la hija de Nicole Kidman y Keith Urban, ha vuelto a desfilar para Dior en la Semana de la Moda de París, desatando de nuevo una oleada de comentarios negativos en las redes sociales por su expresión seria y su ruda forma de andar.

"Se esfuerza mucho por parecer feroz, pero solo parece una niña caprichosa pataleando", han sentenciado los más críticos en las redes, llegando a asegurar que "esto es injusto para las chicas que no tienen padres famosos. Esta chica no es modelo".

Este encontronazo recuerda inevitablemente a lo sucedido durante la primera Met Gala de la joven, donde tampoco logró librarse de las feroces críticas de los expertos tras debutar en la exclusiva alfombra roja neoyorquina.

Ha sido, sin duda, una hostilidad digital que la joven ha preferido ignorar por completo para centrarse en una fecha muy especial: la celebración de su 18 cumpleaños.

Haciendo oídos sordos a los reproches sobre el supuesto nepotismo de su carrera, la joven ha soplado las velas por su mayoría de edad arropada por el cariño de su entorno. Su madre, Nicole Kidman, ha querido felicitarla públicamente por su cumpleaños con un emotivo mensaje en Instagram: "Felices 18, mi ángel, eres muy querida".

Este señalado aniversario es el primero que Sunday celebra desde el divorcio de sus padres el pasado mes de enero, una sonada ruptura tras 19 años de matrimonio que ha provocado que tanto ella como su hermana Faith se vuelquen por completo en proteger a la actriz de Big Little Lies.