Se rueda Todo por la casa, la nueva comedia romántica de Atresmedia Cine protagonizada por Silvia Alonso y Alejandro García

El pasado 4 de junio comenzó en Madrid el rodaje de Todo por la casa, comedia romántica vinculada al contexto actual de la vivienda dirigida por María Togores (Entre tierras), escrita por Olatz Arroyo y producida por Atresmedia Cine, Beta Fiction Spain y Chef sin desperdicio 2022 AIE, con la participación de Atresmedia y Netflix.

La película está protagonizada por Silvia Alonso (Sin instrucciones), Alejandro García (Hasta que la boda nos separe), María Jesús Hoyos (Poquita Fe), Miguel Rellán (El cautivo) y Noah Casas (El casoplón).

Todo por la casa cuenta la historia de Eva y Miguel, dos millennials dispuestos a hacer lo que sea para conseguir un piso asequible en el corazón de Madrid, como inventar que son una familia pese a no conocerse.

La historia plantea con humor las situaciones disparatadas a las que se ven empujados unos personajes que no son ajenos a problemas sociales actuales como la desconexión humana, la soledad, la lucha por la supervivencia, la mentira o las dificultades de la crianza.

En palabras de la directora María Togores: "Dirigir esta historia es un reto emocionante, no sólo por dar vida a estos personajes, con los que creo que muchas personas se van a sentir identificadas, sino por poder profundizar en un problema tan actual como el del acceso a la vivienda".

Todo por la casa es una producción de Atresmedia Cine, Beta Fiction Spain y Chef sin desperdicio 2022 AIE, con la participación de Atresmedia y Netflix. En asociación con Film Factory. Con la financiación de Crea SGR, el Gobierno de España - Ministerio de Cultura ICAA, la Comunidad de Madrid y Triodos Bank.

La película tiene previsto su estreno en cines en 2027.

Sinopsis

Encontrar un piso de alquiler en Madrid hoy en día es una misión imposible. Eva lo sabe bien, lleva años intentando salir de un piso compartido. Nacho, que está a punto de quedarse en la calle con su hija Miri, también lo sabe. Ambos están desesperados y dispuestos a todo por una casa. Cuando coinciden visitando un piso y descubren que los caseros, un matrimonio mayor chapado a la antigua, se lo quieren alquilar a una familia tradicional, no dudan en hacerse pasar por pareja. Nacho y Eva no se conocen de nada, pero están dispuestos a dividirse la casa. Lo que no saben es que sus nuevos caseros viven justo enfrente y están deseosos de convivir con la joven familia.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, el mayor éxito de taquilla del cine español en una década con más de 3,5 millones de espectadores, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Haciendo amigos de David Marqués, Tres de más de Mar Olid, A fuego de Estel Díaz, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ganadora del premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes, y Karateka de Aritz Moreno, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.