Russell Crowe presume de músculos junto a su hijo de 20 años tras su gran cambio físico y perder unos 30 kilos

Después de una larga temporada en la que el actor Russell Crowe había estado en bastante baja forma, el protagonista de Gladiator ha realizado una transformación radical que ha dejado a todos con la boca abierta.

Para demostrar el excelente resultado de sus nuevos hábitos, el actor de 62 años ha compartido una reveladora imagen en sus redes sociales donde presume de músculos y flexiona el brazo junto a su hijo menor, Tennyson, con motivo de su 20 cumpleaños.

Una imagen que no solo evidencia que está mucho más delgado, sino que padre e hijo se parecen muchísimo: "Hoy hace 20 años, a 7 minutos de las 7 de la mañana, este increíble joven llegó a nuestras vidas. ¡Feliz cumpleaños, Tenny!", ha escrito el neozelandés con orgullo.

Russell Crowe | Cordon Press

Esta nueva silueta es el resultado de un durísimo esfuerzo, ya que el actor llegó a pesar la friolera de 126 kilos tras rodar su película Nuremberg: "Ahora peso 100,9 kilos", ha confesado satisfecho tras revelar en el podcast de Joe Rogan que se ha sometido a un programa de bienestar médico.

Un cambio radical que comenzó cuando el oscarizado intérprete decidió cortar por lo sano y reducir drásticamente su consumo de alcohol, renunciando a un hábito muy ligado a su cultura con el que ha logrado perder más de 25 kilos en apenas un año.