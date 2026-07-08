El hijo de Richard Gere y la hija de Cindy Crawford se desnudan para la violenta y sexual nueva serie de Ryan Murphy

Kaia Gerber de 24 años y Homer Gere de 26, son los hijos de dos de las estrellas más magnéticas y deseadas del Hollywood de los años 80 y 90: Richard Gere y Cindy Crawford.

Los jóvenes actores ahora han acaparado todas las miradas tras desnudarse y posar en ropa interior bajo el agua en el primer cartel oficial de The Shards, la esperada y provocativa producción de Ryan Murphy para FX.

Homer ya está acostumbrado a mostrar su cuerpo en pantalla. De hecho, hace poco grabó una escena bastante íntima y atrevida con Sydney Sweeney en la última temporada de Euphoria y reconoció haber afrontado este reto interpretativo con total naturalidad gracias a los valiosos consejos que le dio su propio padre para desenvolverse con éxito ante las cámaras de Hollywood.

Esta alianza en la pequeña pantalla une de forma inevitable los legados de Cindy Crawford y Richard Gere, quienes estuvieron casados en los años 90.

The Shards, la nueva serie de Ryan Murphy | FX

La serie de The Shards está basada en el exitoso libro de Bret Easton Ellis, el mismo escritor de American Psycho. Es una historia con mucha violencia y sexo que trata sobre un asesino en serie que persigue a unos jóvenes ricos de un instituto de Los Ángeles en los años 80.