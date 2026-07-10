Blake Lively, devastada tras verse "forzada a aceptar" que su amistad con Taylor Swift ha terminado: "Ya no hay esperanza"

Blake Lively continúa digiriendo uno de los golpes más duros de los últimos meses. Después de que trascendiera que Taylor Swift no la invitó a su boda con Travis Kelce, nuevas informaciones apuntan a que la actriz ya habría aceptado que la relación entre ambas podría haberse roto de forma definitiva.

Hace apenas unos días, varias fuentes aseguraban que Lively se había sentido profundamente herida por no formar parte de la lista de invitados de una celebración en la que sí estuvieron algunas de las personas más importantes del círculo de la cantante. De hecho, un insider llegó a asegurar al Daily Mail que la actriz estaba "triste y un poco enfadada. No, muy enfadada", y añadía: "Esa amistad ya estaba acabada, pero si quedaba alguna esperanza, ha desaparecido. Nunca volverán a ser amigas".

Taylor Swift y Blake Lively | Getty

Ahora, nuevas informaciones recogidas por Page Six aseguran que la actriz confiaba en que el paso del tiempo ayudara a reparar la relación con Taylor Swift, especialmente después de más de una década de amistad y de que la cantante se convirtiera en madrina de sus hijos junto a Ryan Reynolds. Sin embargo, quedarse fuera de la boda habría supuesto el golpe definitivo.

Otra fuente cercana a la artista asegura que Taylor "está en un momento diferente de su vida y solo quiere rodearse de personas en las que confía y que le aporten paz". La misma fuente añade que, aunque ambas llegaron a mantener una amistad muy estrecha, "por lo que respecta a Taylor, su amistad ha terminado".

Blake Lively y Taylor Swift | Getty

El distanciamiento entre ambas se habría agravado durante la batalla legal que enfrentó a Blake Lively con Justin Baldoni. La cantante terminó viéndose involucrada en el caso después de ser citada como testigo y de que varios mensajes privados salieran a la luz, una exposición mediática que, según distintas publicaciones estadounidenses, terminó deteriorando definitivamente la relación entre las dos.

Ni Blake Lively ni Taylor Swift han hecho declaraciones públicas sobre el estado de su amistad. Sin embargo, las informaciones publicadas en los últimos días dibujan un escenario cada vez más claro: la ausencia de la actriz en la boda habría sido mucho más que un simple descuido y podría haber marcado el punto final a una de las amistades más conocidas de Hollywood.