Qué es la calistenia y por qué es tan recomendable a cualquier edad

Cada año, la ACSM (American College of Sports Medicine) publica las tendencias mundiales en el mundo del fitness. El entrenamiento con nuestro propio peso (la calestenia) está entre las 3 primeras tendencias fitness para este año.

Estas son las 10 tendencias del fitness para 2023:

1. Tecnología portátil.

2. Entrenamiento de fuerza con peso libre.

3. Entrenamiento con tu propio peso.

4. Programas de acondicionamiento físico para mayores.

5. Entrenamiento funcional.

6. Actividades al aire libre.

7. Entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT).

8. Ejercicio para pérdida de peso.

9. Contratar profesionales certificados en acondicionamiento físico.

10. Entrenamiento personal.

Los motivos para que la calistenia se halle este año en ese tercer puesto son muchos y variados. Te cuento sus principales ventajas.

Ventejas de entrenar con tu propio cuerpo

1. El precio

El coste de este tipo de entrenamiento puede ser cero si es practicado en casa o en la calle. Ni siquiera necesitas comprar material: ni mancuernas, ni gomas ni, por supuesto, ningún tipo de máquina. Con unas zapatillas y algo de ropa cómoda es suficiente.

Con nuestro propio peso y material auxiliar de casa (mesa, silla, escaleras…) o de la calle (banco, bordillo, valla…) podemos realizar entrenamientos muy completos e intensos. De hecho, cada vez hay más instalaciones completamente gratuitas que disponen de diferentes barras para realizar dominadas, flexiones, abdominales, etc.

En el caso de que te interese completar el entrenamiento, puedes hacerte con un TRX sencillo desde 15 euros para realizar ejercicios en suspensión con tu propio peso. Esa pequeñísima inversión te ayudará a introducir un mayor trabajo del abdomen.

2. Su intensidad fácilmente regulable

Tu cuerpo te da la posibilidad de realizar ejercicios en los que la resistencia sea tu peso completo. Para algunos músculos, ese peso puede ser excesivo, pero tenemos la alternativa de reducir o aumentar la intensidad con inclinaciones o determinadas posiciones. Un par de ejemplos:

Flexiones : Hacerlas en el suelo puede ser muy complicado para muchas personas, pero podemos hacerlas más sencillas si apoyamos las rodillas o si apoyamos las manos en una mesa en lugar del suelo.

: Hacerlas en el suelo puede ser muy complicado para muchas personas, pero podemos hacerlas más sencillas si apoyamos las rodillas o si apoyamos las manos en una mesa en lugar del suelo. Sentadilla: Si ya tienes experiencia, este ejercicio sin nada de peso es sencillo. Sin embargo, puedes aumentar la intensidad si haces una sentadilla pistol (sentadilla a una pierna) o añadiendo un salto.

3. Su funcionalidad

Los ejercicios con el propio peso corporal por regla general son poliarticulares, es decir, implican varias articulaciones al mismo tiempo: Sentadilla, lunge, plancha, flexiones, dominadas, burpees, mountain climber, etc. Estos ejercicios son mucho más funcionales que los ejercicios que se realizan en gimnasio con máquinas. Cuando hablamos de ejercicios funcionales nos referimos a aquellos que tienen transferencia en nuestro día a día.

Como puedes imaginar, realizar extensiones de cuádriceps con máquina no resulta nada funcional, porque no es un movimiento que realicemos habitualmente. En cambio, unas sentadillas o lunge tienen una gran transferencia porque son movimientos muy útiles, por ejemplo, para levantar un peso del suelo o empujar el carro de la compra.

4. Su capacidad de desmontar excusas

¿Estás de vacaciones? ¿Te has tenido que ir por trabajo y no tienes gimnasio? ¿Estás sin tiempo y quieres entrenar? No hay excusas para no entrenar. Solo necesitas coger tu ropa de deporte y ponerte manos a la obra. Con entrenamientos de solo 15 minutos puedes completar un HIIT más o menos complejo sin nada de material. Si cuentas con más tiempo, las opciones son interminables.

5. Es válido para todas las edades

Puede que al hablar de calistenia te vengan a la cabeza ejercicios muy complicados con barras y al alcance de pocos. Pero la calistenia no es solo eso: engloba cualquier ejercicio realizado con tu propio peso.

Por ello, cualquier persona puede (y debe) realizar calistenia, independientemente de su edad. Por ejemplo, un buen reto de entrenamiento para una persona sedentaria de 80 años puede ser sentarse y levantase de una silla (sentadilla) o realizar flexiones con las manos apoyadas en una pared para fortalecer el miembro superior. Entrenar con tu propio peso tiene muchas posibilidades.