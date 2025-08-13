Sigue estos consejos de una experta para despertar tu sensualidad este verano

El verano es la época del año en la que estamos más tranquilas y relajadas: tenemos vacaciones, planes en la playa o en la piscina, bañitos relajantes y siestas infinitas. Una temporada ideal para despertar, también, el deseo.

Beatriz Crespo, doctora en Medicina y Rendimiento Deportivo, nos trae una serie de gestos de una duración menor a 2 minutos que ayudan a aumentar la líbido. Solo necesitas un momento para ti tres veces al día y ganas de sentir placer.

Vístete según tu agrado

La experta recomienda que te vistas con una prenda o un color que te guste mucho, algo con lo que te sientas cómoda y sexy. La doctora apunta que, luego, debes mirarte en un espejo o escaparate como si fueras tu propio amante.

De esta manera, con el estímulo visual, se activa de inmediato la zona cerebral de la autoestima, y, con ella, la del placer.

En la ducha

Mientras te duchas, es aconsejable enjabonarse con más lentitud alguna de las zonas de tu cuerpo. Zonas como podrían serlo el cuello, el muslo, las clavículas, el abdomen o los brazos.

Con esta técnica debajo del agua, sentirás como tu piel reacciona física y mentalmente. Este pequeño hábito lo puedes realizar también con crema hidratante o solar antes de ir a la playa.

Fragancias que provocan

Prueba un perfume que despierte tus sentidos. Hazlo con los ojos cerrados, permitiendo que el aroma te envuelva sin distracciones. ¿Qué sensaciones te trae ese olor? ¿Qué recuerdos o imágenes comienzan a surgir en tu mente? Tal vez una caricia suave, una tarde cálida, una presencia cercana.

Observa cómo reacciona tu cuerpo, cómo cambia tu respiración o el ritmo de tus pensamientos. Deja que la fragancia hable por sí sola, sin prisas. El olfato tiene el poder de activar emociones profundas, de conectar con lo más intuitivo y personal de cada uno.

El poder del habla

Susúrrate algo que se sienta bien al pensarlo, que te recorra lento por dentro y te haga estremecer un poco. Deja que tu voz interna se vuelva suave, íntima, como una caricia mental que te envuelve sin tocarte.

No necesitas decir mucho, solo lo justo para sentirte presente, deseada, cómoda con tu cuerpo. A veces, basta con el tono, con un ritmo pausado, eso que te recuerda que el placer también empieza en la mente.

Sensaciones nuevas

Mójate los labios despacio, como cuando quieres sentir algo fresco y agradable. Deja que el líquido resbale suavemente, sin prisa, haciendo que ese pequeño gesto se sienta especial. Es solo un detalle sencillo, pero puede ser tan reconfortante como un instante para ti, tranquilo y a tu ritmo.

Con estos hábitos despertarás la líbido que tanto deseas este verano. No hace falta que hagas cada día los mismos, los puedes ir alternando según desees. Ya verás que, con estos trucos tan fáciles y rápidos, tu placer aumentará.