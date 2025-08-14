EN PLENA OLA
¿Por qué el calor nos hace sentirnos tan cansados?
Seguro que lo has notado, el calor intenso del verano nos quita las ganas de hacer cosas, aunque sean para divertirnos. Estamos cansados y solo nos apetece quedarnos en el sofá. Te explicamos las causas de este cansancio y algunas maneras de ayudarte a combatirlo.
El verano es la época en la que tenemos más tiempo libre para disfrutar de todos esos hobbies que hemos dejado aparcados durante el invierno. Sin embargo, a la hora de la verdad, se nos quitan las ganas y nos da mucha pereza. El problema es que cuando la temperatura sube, los vasos sanguíneos se dilatan para ayudar al cuerpo a liberar el exceso de calor, y claro, esto baja un poco la presión arterial, dejándonos sensación de flojera.
A eso súmale que, con el sudor, perdemos agua y sales minerales, esenciales para que el cuerpo funcione correctamente. Lo que disminuye la energía y causa sensación de debilidad.
El corazón también hace un esfuerzo extra, y es que se encarga de mantener el equilibrio térmico, un motivo más para estar fatigado, que se suma a las noches calurosas, que reducen la calidad de nuestro sueño, produciendo más agotamiento.
Entonces, ¿Cómo es posible combatir los efectos del calor?
- Con una hidratación constante, bebe agua a lo largo del día, incluso antes de tener sed.
- Si sudas mucho, también es importante que repongas electrolitos (puedes hacerlo mediante bebidas isotónicas o alimentos como plátanos y frutos secos).
- Resguárdate del calor en espacios frescos y a la sombra.
- Usa ropa ligera y transpirable.
- Evita realizar ejercicio intenso en las horas centrales del día (12:00-16:00).
- Elige comidas frescas y fáciles de digerir.
- Asegúrate un buen descanso.
- Y date una ducha fresquita para refrescar el cuerpo de vez en cuando.
Los tres pilares que tienes que tener en cuenta son tu hidratación, tu descanso y tu temperatura. Y así, aunque el calor pegue fuerte, no te dejará KO.
