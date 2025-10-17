Las prendas que deberías lavar por separado para proteger tu salud, según los médicos

El caso reciente de un hombre de 60 años en Zhengzhou (China) lo demuestra: lavar la ropa interior con los calcetines no es buena idea. Según un informe del portal tailandés Sanook, el hombre padecía pie de atleta, una infección producida por hongos que afecta principalmente a los pies. Sin embargo, al no separar las prendas en la lavadora, los hongos se propagaron a su ropa interior, haciendo que desarrollara herpes zóster, lo que resultó en una dolorosa e incómoda erupción en la zona de los muslos.

Por este motivo, los médicos recomiendan lavar los calcetines y las prendas íntimas por separado, especialmente si hay alguna infección o irritación ya existente que se pueda transferir.

Braguitas | Unsplash

Una pequeña precaución que ayuda a mantener la piel sana y evitar contagios. ¡Separarlas no te tomará más de un minuto!