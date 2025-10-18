Siete formas de combinar tu camiseta blanca favorita

¿Por qué necesitas una camiseta blanca en tu armario? Te damos varias razones, aunque la más importante es su versatilidad. Es esa prenda básica que te salva en cualquier situación: puedes combinarla con todo tipo de tejidos, colores y estampados, y adaptarla tanto a tus looks más formales como a los más informales.

Por muy sencilla que parezca, te aseguramos que es una de las prendas más divertidas de tu armario si sabes cómo combinarla. ¿Sabías que puedes crear hasta siete looks distintos solo con tu camiseta blanca? Sí, como lees: uno para cada día de la semana, según el plan y el mood que tengas. La creadora de contenido Mara Jiménez Ruiz (@mararuizj) nos ayuda a descubrirlos.

Looks sencillos con camiseta blanca

Profesional y relajada

Para esos días de trabajo en los que quieres proyectar una imagen cuidada pero natural, combina tu camiseta blanca con pantalones de pinzas, un blazer neutro y manoletinas planas. Una mezcla sencilla pero impecable que equilibra profesionalidad y comodidad a la perfección.

Casual y chic

Si buscas un look más casual, pero con un toque chic, apuesta por unos jeans, una gabardina clásica y unos mocasines. Remata con un bolso bandolera para añadir estilo sin esfuerzo. Inspírate en Laura Escanes, que demuestra cómo la comodidad también puede ser sinónimo de saber estar, combinando vaqueros y prendas oversize con deportivas.

Femenino y rompedor

Si quieres un aire más femenino y sofisticado, combina tu camiseta blanca con una minifalda o unos pantalones cortos de vestir, y añade una americana para equilibrar el look. Unas joyas doradas le darán el toque brillante que elevará el conjunto.

Pura comodidad

Para los días en los que te levantas sin energía y solo buscas confort, este look es ideal. La tendencia sporty chic sigue muy presente: combina pantalones cómodos o de vestir, una gabardina y tus deportivas favoritas. Un outfit lleno de dinamismo, modernidad y estilo.

Elegancia informal

Un look versátil y perfecto, tanto para la oficina como para un afterwork con tus compañeras. Combina un blazer, pantalones de vestir cortos y botas altas para lograr un equilibrio entre comodidad y estilo. Alba Paul demuestra cómo un traje informal puede ser sofisticado y, al mismo tiempo, totalmente adaptable a distintas ocasiones.

Desenfadado y estiloso

Cuando surgen planes con amigas, nada mejor que un look estiloso, cómodo y con aire urbano. Combina una falda larga, una cazadora de cuero y unas sneakers. Inspírate en Sara Baceiredo para atreverte con estampados y colores llamativos.

Look relajado

Para los días de descanso, como los domingos, apuesta por un look relajado, práctico y fácil de recrear. Combina unos vaqueros con un jersey a tu estilo y juega con los complementos: bolso, joyas, gafas y demás accesorios para darle tu toque personal a cada uno de los looks planteados.

Cómo elegir la camiseta blanca perfecta

Ahora que ya tienes toda la inspiración, toca elegir la base: la camiseta blanca perfecta. No es tan fácil como parece, y hay varios detalles a tener en cuenta si quieres sacarle partido a la mayoría de tus looks.

Fíjate en la forma del escote y en la longitud de las mangas, y decide si prefieres un corte más entallado o más holgado. Y, sobre todo, apuesta por un tejido duradero como el algodón: una pequeña inversión que vale la pena, porque si eliges bien, te acompañará durante años.