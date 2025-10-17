SEPARADOS
Así gestiona Pilar Rubio su relación a distancia con Sergio Ramos: "Cojo un avión y me planto ahí en 10 horas"
La pareja formada por Pilar Rubio y Sergio Ramos está viviendo una nueva etapa separados después de que el futbolista fichase por Rayados de Monterrey, un equipo de México. ¿Cómo llevan tener una relación a distancia?
Pilar Rubio vive a caballo entre España y México después de que su marido, Sergio Ramos, fichase por el Rayados de Monterey obligándole a residir en la ciudad mexicana. Ahora, la reportera volvía a nuestro país durante unos días para acudir al evento de los 50 años de Selmark, firma de la que es imagen, y allí hablaba de cómo es llevar una relación a distancia.
"Cojo un avión y me planto ahí en 10 horas, ya que tampoco hay ningún problema, no está tan lejos", decía Pilar muy positiva cuando le planteaban que quizás se le hacía un poco cuesta arriba estar tan lejos de su marido.
Y añadía que ella intenta siempre ver lo positivo de esta situación ya que "es una oportunidad para poder abrirse a otras culturas, para poder aprender, para que mis hijos tengan una cultura mucho más abierta, respeto a todo el mundo, aceptación, creo que todo suma".
Eso sí, también quería dejar claro que no todo es color de rosa en una relación a distancia ya que esto implica que para hacer vida en pareja tienes que estar viajando continuamente. "Evidentemente no es lo mismo mantener una relación a distancia, pero ya te digo que no es tan a distancia porque nos vemos constantemente. Yo viajo mucho, lo que pasa es que no lo cuento todo".
Lo que no dejaba claro Pilar Rubio es si están pensado en mudarse definitivamente a México ya que corría el rumor de que la casa que la pareja tiene en la Moraleja (Madrid) estaría en venta.
"Soy ciudadana del mundo", respondía y terminaba con un: "Yo vivo donde me apetece, tengo esa suerte. Y lo más importante es poder compatibilizarlo con mi trabajo que es lo que más me ilusiona y lo que más me gusta del mundo".
