15 años de la boda de Rafael Medina y Laura Vecino: quiénes estuvieron invitados y el espectacular vestido de la novia

Han pasado 15 años desde que Laura Vecino y Rafael Medina se dieron el "sí, quiero", y la diseñadora lo ha querido celebrar de la forma más romántica posible: con una publicación en Instagram llena de recuerdos.

En el carrusel que ha compartido aparecen instantáneas de su boda, viajes, escapadas en bici, partidos de fútbol y momentos cotidianos que resumen su historia juntos. "Gracias por estos maravillosos 15 años. ¡La vida contigo es un regalo! ¡Eres lo mejor! Te quiero", ha escrito Laura, acompañando las imágenes. Una dedicatoria que el duque de Feria no ha dudado en compartir en sus stories.

Entre los comentarios, no han faltado los de amigos cercanos como Cari Lapique, que aún recuerda "lo bien que se lo pasaron" en aquella boda inolvidable celebrada en el Palacio de Tavera, en Toledo.

Así fue la boda de Laura Vecino y Rafael Medina

El enlace de Laura y Rafael fue uno de los grandes acontecimientos sociales de 2010. A la ceremonia asistieron figuras de la aristocracia como la duquesa de Alba, Jaime de Marichalar o Carmen Martínez-Bordiú, además de nombres destacados como Genoveva Casanova, Carolina Herrera, Nieves Álvarez, Paloma Cuevas, Amaia Salamanca, Boris Izaguirre, Valeria Mazza, Carmen Posadas o Vicky Martín Berrocal.

Amaia Salamanca y Boris Izaguirre en la boda de Laura Vecino y Rafael Medina | Gtres

Pero si hubo algo que todos recuerdan todavía hoy fue la entrada de la novia. Laura Vecino deslumbró con un vestido de línea princesa firmado por Giambattista Valli, con escote bardot, cuerpo en raso y una falda de brocado de seda natural cubierta de tul. Un diseño que sigue considerándose uno de los más espectaculares que se han visto hasta la fecha entre la aristocracia española.

Para completar el look, llevó la gran corona ducal, una joya del siglo XIX realizada en perlas y diamantes, que le prestó la duquesa de Medinaceli, abuela de Rafael Medina. En homenaje a su familia, también lució unas joyas de su abuela Laura Satrústegui Figueroa. Los zapatos, por supuesto, eran de Manolo Blahnik, y el ramo, de delicadas hortensias blancas.

Quince años de amor y discreción

Dos años después del enlace, el matrimonio dio la bienvenida a sus mellizos, Rafael y Laura, nacidos el 26 de noviembre de 2012. Desde entonces, la pareja ha mantenido una vida discreta, centrada en su familia y en sus respectivos proyectos profesionales dentro del mundo de la moda.

Fieles a su estilo elegante y reservado, Laura Vecino y Rafael Medina han conseguido mantener al margen del ruido mediático su historia de amor y hoy parece sigue tan sólida como el primer día.

¡Felicidades, pareja!