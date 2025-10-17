Así es la manicura Polka Dots que se lleva este otoño: las uñas favoritas de las influencers

Después de un verano dominado por las uñas color amarillo mantequilla, el otoño ha traído de vuelta una tendencia clásica reinterpretada: la manicura Polka Dots. Ese diseño de pequeños puntos perfectamente colocados que recuerda a los estampados retro ahora conquista Instagram y TikTok en una versión más sofisticada y otoñal.

Las influencers y famosas han sido las primeras en sumarse. Desde Hailey Bieber hasta Laura Escanes o Andi Washington, muchas han apostado por este nail art tan versátil, ideal para quienes quieren un toque original sin renunciar a la elegancia.

La nueva versión de un estampado clásico

Los lunares nunca pasan de moda. Lo que cambia son los tonos y la forma de llevarlos. Este otoño, la manicura Polka Dots se reinventa en colores tierra, marrones, vino, beige o dorados, dejando atrás los puntos de colores brillantes o pasteles del verano. Algunas nail artists incluso apuestan por combinar los puntos con bases translúcidas o nude para un efecto "uñas limpias" con un twist moderno.

El resultado es una manicura sobria pero con un punto divertido, que combina perfectamente con las prendas de la temporada: jerséis de punto, chaquetas de ante o abrigos largos de paño.

Cómo se hace la manicura Polka Dots

Aunque parezca un diseño complicado, la Polka Dots es una de las manicuras más fáciles de recrear en casa. Solo necesitas:

Una base transparente o en un tono otoñal.

Un esmalte del color que quieras hacer los puntos.

Un punzón para nail art (lo puedes encontrar en webs especializadas) o, si no tienes, la parte trasera de una horquilla.

El truco está en no sobrecargar la uña: los lunares deben ser pequeños y estar bien distribuidos, dejando espacios limpios para mantener ese aire elegante y minimalista.

Si prefieres un acabado más profesional, puedes pedir esta manicura en tu salón de confianza: muchas manicuristas ya la ofrecen como parte de sus colecciones de otoño.

Versiones que triunfan en redes

Entre las variaciones más virales destacan las French Polka Dots, donde los puntos solo se colocan en la punta de la uña, o la versión bicolor, con base crema y lunares blancos o metalizados.

También triunfa el diseño mixto, que combina uñas lisas con otras de lunares, para un look más dinámico y moderno. ¿Tú con cuál te quedas?