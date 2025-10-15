Paula Gonu inicia el tratamiento para congelar óvulos: los motivos que la han llevado a tomar esta decisión

Paula Gonu ha vuelto a abrir conversación sobre un tema que preocupa a muchas mujeres de su generación: la maternidad y el paso del tiempo. La influencer catalana, de 32 años, ha contado en un post de Instagram que ha comenzado el tratamiento para congelar óvulos y ha explicado, con total naturalidad, los motivos que la han llevado a tomar esta decisión.

"Me preguntáis mucho por el motivo que me llevó a tomar la decisión de congelar óvulos, y la cosa es que no quiero sentir ningún tipo de presión por ser madre", comienza explicando en su publicación. Gonu reconoce que en los últimos meses había sentido "mucho estrés mental" con el tema, por la sensación de tener que decidir ya si quería o no tener hijos.

"Congelando óvulos me quito el factor más limitante en cuanto a la respuesta para esa pregunta: el tiempo. Así que oye, no sé qué hará la Paula del futuro, pero voy a facilitarle un poco la gestión de ese dilema", confiesa en el vídeo, donde aparece con la naturalidad que la caracteriza.

Congelar para tener la posibilidad

La influencer ha contado que, cuando era más joven, pensaba que sería madre a los 24 años. Ahora, mirando atrás, se alegra de no haberlo sido entonces. "He vivido muchas cosas estos ocho años. Y también pienso que quizá no habría sido buena madre, uno de mis muchos miedos", admite.

Paula también comparte una reflexión que muchas mujeres han sentido en algún momento: "Yo llevo toda la vida pensando que no voy a poder ser madre. No sé si es porque nunca me visualizaba, o porque chicas en mi entorno tenían sustos y yo jamás…".

Su decisión, dice, no tiene que ver con un cambio de opinión inmediato, sino con querer mantener la libertad de decidir en el futuro. "Aunque ahora decidas que no quieres ser madre, sí quieres tener la posibilidad de que, si algún día quieres, puedas serlo. Así que a congelar óvulos… y la Paula del futuro, que decida", concluye.

Una decisión cada vez más compartida

Paula Gonu no es la única creadora de contenido que ha decidido hablar abiertamente sobre este tema. Natalia Osona, con "34 años y 9 meses", ha contado recientemente que hace dos años se hizo un recuento de óvulos y los resultados fueron buenos, pero que en uno de sus últimos viajes, unas personas entendidas en el tema le advirtieron: "A partir de los 35 eso cae". Por eso, también se está planteando congelar sus óvulos cuanto antes.

Otra influencer que ha visibilizado este proceso es Marta Riumbau, quien compartió con sus seguidores su tratamiento de congelación, su posterior FIV y su experiencia actual como madre soltera.

Testimonios como los de Paula, Natalia o Marta ayudan a normalizar una conversación todavía llena de dudas y tabúes. Cada una desde su experiencia, contribuyen a que muchas mujeres que se enfrentan al mismo dilema —ser o no ser madre, ahora o más adelante— se sientan acompañadas y con más opciones sobre la mesa.