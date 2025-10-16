La última locura viral de Skims, la marca de Kim Kardashian: tangas con pelo e inclusivos

Kim Kardashian no deja de romper moldes con los lanzamientos de su marca Skims. Desde sujetadores con forma de pezón hasta colaboraciones con North Face, sus productos siempre consiguen crear expectación y convertirse en éxito de ventas.

Su última propuesta, sin embargo, ha dejado a todos boquiabiertos: tangas con pelo. Sí, tal como lo lees, ropa interior que simula el vello púbico y con la que parece que nunca te hayas depilado.

Tanga con pelo | Skims

El producto más atrevido de Skims

Según la descripción de la web, "nuestras braguitas más atrevidas hasta la fecha están confeccionadas a mano en una malla elástica muy transparente. Estas tangas de tiras presentan una mezcla de pelo sintético rizado y liso en doce variaciones de tonos diferentes y se completan con tiras elásticas laterales. Se ajustan perfectamente a la talla".

Además, la marca añade con humor: "Con estas nuevas braguitas icónicas, tu alfombra puede ser del color que tú quieras", una declaración que ha dejado a más de uno sin palabras.

Como vemos, lo más llamativo, aparte del producto en sí, es su inclusividad: disponibles desde la XS hasta la 4XL, en distintos colores de pelo (rubio, castaño, moreno, pelirrojo) y texturas (lisa o rizada). La malla transparente y el pelo sintético permiten que la prenda se ajuste cómodamente al cuerpo, combinando provocación viral y diseño técnico.

Su precio es de 42 euros y, tras agotarse rápidamente, actualmente solo se puede apuntar a la lista de espera.

Reacciones en redes sociales

El lanzamiento ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales y tiendas físicas de Skims. Entre los mensajes más populares se leía: "Dime que no es real" o "Kimberly, ¿por qué?".

Algunas usuarias han bromeado con que se sienten estafadas tras años gastando en depilación láser, mientras que otras han reflexionado sobre la estrategia de Kim: crear productos virales que no dejan indiferente a nadie y aseguran la atención mediática.

En definitiva, guste o no el tanga con pelo, Kim Kardashian vuelve a demostrar que sabe cómo generar expectación y conversación con cada producto de Skims. Ya pasó recientemente con la faja facial, que dio a pie a mucho debate en las redes sociales donde se habló de si realmente ayudaban a perfilar la mandíbula y reducir la papada o simplemente era puro marketing.