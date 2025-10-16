Gafas con cristales rojos, azules o amarillos: para qué sirve cada color

Esta temporada, las gafas tintadas se han convertido en el accesorio estrella. Con cristales en tonos amarillo, azul, rosa o verde, aportan un toque retro y desenfadado que transforma cualquier look básico. Más allá de su función práctica, las lentes de color se han consolidado como tendencia, adaptándose a todo tipo de rostros y estilos.

Desde los modelos de inspiración setentera hasta las versiones futuristas, las gafas tintadas reflejan la mezcla perfecta entre moda y actitud. Influencers, diseñadores y celebridades las incorporan en sus outfits, demostrando que este accesorio ilumina la mirada con un toque de color y originalidad.

Rojo, amarillo y azul

Estos son los tres colores que están en más tendencia para los cristales de las gafas durante esta temporada de otoño e invierno: el rojo, el amarillo y el azul. Tres tonalidades muy distintas entre sí, puesto que unas son cálidas y la otra fría.

Así pues, según tu estilo, tu manera de vestir e incluso el maquillaje que uses a diario, será un color u otro el que te favorezca más.

Son muchas las ópticas que se han unido a esta nueva moda, así que vas a encontrar este tipo de lente fácilmente. Además que cada filtro proporciona unas características en la visión, también pueden aplicarse en gafas graduadas.

Los efectos de cada color de lente

Para entender bien cuales son los efectos de los filtros de los cristales de las gafas, contamos con la experta Leticia Gil de la Serna, oftalmóloga de Olympia Quirón Salud.

La profesional explica que "es importante entender que no todos los filtros sirven para todo el mundo ni en cualquier contexto". Es decir, "algunos, como los cristales amarillos, pueden mejorar el contraste visual y ayudar a personas con baja visión o enfermedades como la degeneración macular, pero su uso debe estar indicado por un especialista", añade Gil.

Por lo que hace a las gafas con filtro azul, que son más populares debido a su uso para reducir la fatiga visual frente a pantallas, pueden proporcionar alivio en casos concretos y leves, pero no son, para nada, una solución mágica.

La doctora explica que "lo más eficaz sigue siendo aplicar normas básicas de higiene visual, como hacer pausas frecuentes, ajustar el brillo de las pantallas, usar lágrimas artificiales si es necesario y, sobre todo, limitar el tiempo frente a dispositivos".

Además, la oftalmóloga afirma que, en muchos casos, los casos nocivos de la luz azul han sido exagerados: "No hay evidencia científica de que cause daño ocular permanente. La Sociedad Española de Oftalmología lo ha dejado claro, hay más mito que realidad en torno a este tema".

¿Sirven para proteger del sol?

Solo por tener un filtro en el cristal, muchos compradores ya se piensan que este tipo de gafas protegen en exteriores, concretamente del sol. La doctora advierte que "este tipo de gafas no sustituyen unas lentes homologadas con filtro UV".

Y es que, dependiendo de cómo, este tipo de gafas pueden llegar a ser hasta dañinas para nuestra salud ocular: "en actividades al aire libre o deportes como el esquí o la vela, pueden incluso ser contraproducentes si no protegen correctamente frente al sol", concluye Leticia.

Así pues, las gafas tintadas son el complemento perfecto para aportar estilo y personalidad esta temporada, pero conviene recordar que no todas están pensadas para proteger la vista.

Más allá de su valor estético, es fundamental conocer las funciones y limitaciones de cada tipo de filtro, y dejarse asesorar por un especialista antes de usarlas como solución visual. Así, podremos disfrutar de su toque de color y tendencia sin comprometer la salud ocular.