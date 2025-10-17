¿Notas un olor raro al entrar en casa? Podría ser una señal de peligro eléctrico

Entrar en casa y notar un olor extraño no siempre es algo sin importancia. A veces, el olor a plástico quemado o ese aroma parecido al del pescado al encender la luz o un electrodoméstico, podría estar advirtiéndote de un problema eléctrico serio.

Según explican en el medio Ruhr 24, este olor se origina cuando los materiales y plásticos de los cables se sobrecalientan o comienzan a chamuscarse. A medida que el daño avanza, el olor se hace más intenso, lo que indica que el circuito afectado podría estar en riesgo de provocar un cortocircuito y esto derivar en un incendio.

Regleta de enchufes | iStock

Lo que los expertos aconsejan es desconectar de inmediato los aparatos que desprendan el olor, y si es posible, apagar el circuito eléctrico de la zona afectada. Esto ayudará a prevenir que se produzca un mayor sobrecalentamiento y reducirá las posibilidades de que el problema se agrave.

Una vez controlada la situación, es esencial que intervenga un electricista profesional para que identifique el origen exacto de la avería y realice las reparaciones necesarias, evitando futuros incidentes. Ante cualquier fallo eléctrico, lo mejor es actuar cuanto antes para garantizar la seguridad en el hogar.