Bella Hadid, ingresada: la enfermedad de Lyme que sufre desde los 16 años y que también afectó a Justin Bieber

El estado de salud de Bella Hadid ha sido noticia esta semana después de que su madre, Yolanda Hadid, publicara imágenes de la modelo ingresada en el hospital. Junto a ellas compartió un largo mensaje relatando los detalles de la lucha de su hija contra la enfermedad de Lyme, la misma dolencia que obligó a Justin Bieber a cancelar su gira en 2022.

Como desveló Yolanda, Bella, que el próximo 9 de octubre cumplirá 29 años, vuelve a enfrentarse a esta enfermedad crónica que arrastra desde los 16 y que ha condicionado su vida personal y profesional en varias ocasiones.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

Según Yolanda, se trata de una "discapacidad invisible" difícil de explicar o comprender incluso para quienes conviven cerca de ella. También conocida como borreliosis de Lyme, esta infección es causada por la bacteria Borrelia burgdorferi y puede transmitirse al ser humano a través de la picadura de garrapatas.

La American College of Rheumatology detalla que los primeros síntomas suelen incluir una erupción roja en forma de anillo, fiebre, dolor articular y muscular o cefaleas. En fases avanzadas, la infección puede afectar a los nervios, al corazón e incluso al cerebro, provocando problemas de memoria y concentración.

El diagnóstico se realiza mediante pruebas de sangre, y el tratamiento se basa principalmente en antibióticos. En fases tempranas, se administran durante dos o tres semanas, pero si la enfermedad progresa, pueden ser necesarios tratamientos más prolongados o incluso intravenosos. Si no se trata adecuadamente, puede derivar en fatiga crónica, dolor persistente y trastornos del sueño, lo que se conoce como síndrome post-Lyme.

La lucha de Bella

Bella Hadid fue diagnosticada en 2013, antes de cumplir los 17 años. Desde entonces, ha tenido que aprender a "existir dentro de la cárcel de su propio cerebro paralizado", tal como relató su madre. Yolanda subraya la fortaleza de su hija: "Eres incansable y valiente. Admiro tu coraje y tu disposición a seguir luchando por tu salud, pese a los protocolos fallidos y los innumerables obstáculos a los que te has enfrentado".

Como madre, también quiso reflejar su compromiso incondicional: "Te prometo que estaré a tu lado en cada paso del camino, no importa cuánto tiempo lleve". Reconoció, además, que esta enfermedad "les ha hecho caer de rodillas", pero insiste en que siempre logran levantarse.

Una "guerrera imparable"

Bella acaba de completar un nuevo mes de tratamiento y su madre lo anunció junto con un mensaje de fe: "Sé que Dios es bueno, que los milagros suceden cada día. Rezo por tu pronta recuperación, mi amor".

En su texto, Yolanda destacó que la experiencia de su hija puede servir de ejemplo a otras familias afectadas: "Espero poder compartir pronto con nuestra comunidad Lyme todo lo que hemos aprendido y los lugares en los que hemos estado, en cuanto los resultados de laboratorio reflejen nuestra victoria".

Esta enfermedad, todavía desconocida para muchos, convierte a Bella, como bien dice su madre, en una verdadera "guerrera imparable".