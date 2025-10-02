La luna de miel favorita de los españoles: desde destinos de playa hasta parques temáticos

Para muchas parejas, la luna de miel ha dejado de ser una escapada para relajarse tras el gran estrés que supone organizar una boda. Ahora cada vez es más común que se vea como una oportunidad para hacer ese viaje soñado para el cual siempre han faltado días de vacaciones. Una experiencia completa de descubrimiento, aprendizaje y disfrute compartido.

Según el último informe del sector nupcial 2025 de Bodas.net, casi nueve de cada diez parejas españolas disfrutan de su luna de miel, lo que supone un aumento del 5% respecto a 2023. Además, España se sitúa como uno de los países que más apuesta por este tipo de viajes, solo superada por el Reino Unido.

Pareja que se va de viaje | Freepik

Destinos favoritos para la luna de miel

Entre los destinos más elegidos por los españoles, las playas encabezan la lista con un 40% de preferencia, seguidas de las visitas a ciudades con un 39%. Los viajes "todo incluido" ocupan el tercer puesto (32%), mientras que las aventuras activas son la opción de un cuarto de los recién casados.

Una tendencia que sorprende es el creciente interés por los parques temáticos, con un 9% de parejas que decide vivir su luna de miel entre montañas rusas y espectáculos, tres puntos más que el año pasado. Este tipo de luna de miel pasa por delante de opciones como el glamping o una escapada entre viñedos.

Pareja en un parque temático | Freepik

¿Cuánto se gastan las parejas españolas?

El viaje suele suponer un esfuerzo económico considerable: la media destinada por las parejas españolas ronda los 5.178 euros, lo que representa el 17% del presupuesto total de la boda. No obstante, el 20% de los novios invierte más de 8.000 euros, e incluso un 10% supera los 10.000 euros para asegurarse una experiencia única.

La planificación para lograr hacer ese gran viaje es clave, por eso el 41% de las parejas afirma ahorrar de forma paralela para la boda y para su luna de miel, garantizando así un viaje a medida y sin sorpresas desagradables.

Pareja en la playa | Freepik

Lunas de miel con niños

Cada vez son más las parejas que deciden llevar a sus hijos en la luna de miel. Según Bodas.net, una de cada cuatro parejas ya tiene hijos antes de casarse, y aprovechar el viaje para disfrutar en familia se ha convertido en una tendencia creciente. Esta opción permite combinar la celebración del matrimonio con experiencias para todos, creando recuerdos inolvidables junto a los pequeños.

Los destinos más habituales para viajar con niños son aquellos que combinan comodidad y diversión. Las islas Baleares y Canarias son perfectas para los más pequeños por su clima y playas, mientras que los parques temáticos como Port Aventura, Parque Warner o Eurodisney ofrecen entretenimiento asegurado. Además, ciudades como París o Londres permiten compaginar visitas culturales con atracciones para los niños, y los cruceros en familia, incluidos los de Disney, se perfilan como una alternativa ideal para unas vacaciones completas y relajadas si el presupuesto alcanza.