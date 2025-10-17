Carola Baleztena se rompe al hablar de sus problemas de salud: "No tengo fuerzas todavía para hablarlo"

A finales de 2024, Carola Baleztena tenía que pasar por quirófano para someterse a una histerectomía radical, es decir, la extirpación del útero, el cuello uterino, los ovarios y las trompas de Falopio. Una noticia que conocimos por la publicación que compartió su marido, Emiliano Suárez, a través de las redes sociales.

Días después de la intervención, era la propia Carola la que hacía uso de su cuenta de Instagram para contar cómo se encontraba.

Durante este año, han sido contadas las ocasiones en las que la prensa ha podido grabar a la actriz y preguntarle cómo se encuentra en relación a su salud. Pero este jueves, 16 de octubre, Carola ha reaparecido ante los medios en la V edición de ELLE x Hope, la gala benéfica de ELLE en apoyo a la lucha contra el cáncer.

Carola Baleztena reaparece ante los medios | Gtres

Tras posar en el photocall, ha dedicado unos minutos a la prensa y ha hablado sobre lo "complicado" que ha sido este año para ella: "Ha sido un año complicado. Y que no tengo... que no tengo fuerzas todavía para hablarlo. O sea que... los agradezco mucho", respondía brevemente a la prensa sin poder evitar emocionarse.