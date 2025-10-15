Si usas siempre la misma pasta dental, deberías cambiarla por el bien de tu salud

Elegir una pasta de dientes adecuada es determinante para el bienestar de tu sonrisa. Si siempre escoges la misma y no te centras en tus necesidades del momento, estarás limitando sus beneficios, pues los dentífricos no solo tienen una función limpiadora. Además, ciertos componentes como los antibacterianos agresivos pueden llegar a ser perjudiciales para la salud si no son lo que necesitas, alterando la microbiota natural de la boca.

Mujer lavándose los dientes | Pexels

Tal y como destaca Carmen Llena Puy, catedrática de Estomatología en la Universidad de Valencia, no todas las pastas hacen lo mismo ni sirven para todo el mundo. Las opciones van mucho más allá del sabor de tu preferencia. La pregunta que todos nos hacemos ahora es: ¿cuál deberíamos elegir? Pues bien, en este proceso pueden influir hasta la edad y el historial familiar de cada persona.

Si tienes ortodoncia, implantes o encías sangrantes, necesitas un dentífrico diferente al de alguien propenso a caries, que deberá incluir flúor para prevenir su aparición. Otras, apuestan por fórmulas blanqueadoras con peróxido o bicarbonato, o compuestos específicos para dientes sensibles. También hay pastas antisarro, con clorhexidina para inflamaciones o incluso probióticas, que buscan equilibrar el microbioma de la boca.

Niña lavándose los dientes | Freepik

Para saber qué pasta de dientes necesitas, lo más recomendable es que lo consultes con tu dentista, aunque no todo depende de un buen dentífrico. Cepíllate los dientes después de cada comida, limpiando también tu lengua, y usa el hilo dental con frecuencia para evitar acumulaciones de sarro. ¡El mayor complemento que puedes lucir es tu sonrisa!