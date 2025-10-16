Desfile de Victorias Secret 2025: el debut de Karol G como ángel, modelos de todas las tallas y una embarazada

Victorias Secret continúa su renovación y, por segundo año consecutivo, ha demostrado que su desfile puede ser inclusivo, espectacular y entretenido. El Victorias Secret Fashion Show 2025 apostó por cuerpos, géneros y edades diferentes, acercando así sus diseños a su clientela de todo el mundo.

El evento combinó moda, música en directo y momentos icónicos, con el debut de Karol G como ángel y la presencia de una modelo embarazada sobre la pasarela. Un show sexy, divertido y para todas.

Modelos de todas las tallas, profesiones y edades

El desfile lo abrió Jasmine Tookes, embarazada, un gesto simbólico que celebró la maternidad como parte natural de la feminidad. También participaron Alex Consani, modelo trans; Yumi Nu y Paloma Elsesser, referentes de la belleza curvy; y Ashley Graham, que volvió a representar la diversidad de cuerpos en la pasarela.

Jasmine Tookes | Gtres

Entre los nombres más reconocidos, brillaron Gigi y Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Irina Shayk y el esperado regreso de Adriana Lima, quien se retiró en 2018. Alessandra Ambrosio cumplió su 19º desfile con la firma, mientras que Lila Moss, hija de Kate Moss, representó a las nuevas generaciones.

Adriana Lima | Gtres

Entre las nuevas incorporaciones destacaron la jugadora de baloncesto profesional Angel Reese y la actriz Barbie Ferreira, consolidando el compromiso de la marca con mujeres de todos los ámbitos.

Barbie Ferreira | Gtres

Así fue el desfile 2025

El desfile se dividió en seis secciones temáticas, cada una con su propia paleta y narrativa. "Primera luz", en tonos dorados y ámbar, dio inicio al show con diseños brillantes y optimistas.

Desfile de Victorias Secret 2025 | Gtres

"Bombshell", el estilo insignia de Victorias Secret, llenó de color rosa, flores y siluetas coquette la pasarela.

Gigi Hadid en el desfile de Victorias Secret 2025 | Gtres

Pink, la línea joven de la marca, apostó por looks urbanos y vibrantes. Dese cazadoras vaqueras hasta chándales.

Lila Moss en el desfile de Victorias Secret 2025 | Gtres

"A la caza de la seducción", en rojos intensos, encajes y brillos, recuperó el lado más sexy de la firma.

Desfile de Victorias Secret 2025 | Gtres

"La hora mágica", con tonos inspirados en el atardecer, ofreció un aire romántico.

Desfile de Victorias Secret 2025 | Gtres

Y el gran cierre llegó con los conjuntos negros y plateados, sofisticados, sensuales y llenos de destellos.

Desfile de Victorias Secret 2025 | Gtres

Todos los conjuntos vistos sobre la pasarela estuvieron disponibles para compar online en tiempo real, una estrategia nueva de la marca que se adapta a la nueva era de la inmediatez.

Karol G, el ángel latino del desfile

La música también fue protagonista. Karol G actuó interpretando Ivonny Bonita y Latina Foreva vestida con un mono lencero rojo con brillos y una falda pareo fruncida. En pleno show, se quitó la falda y desplegó sus propias alas, convirtiéndose en ángel de Victorias Secret entre aplausos y ritmo latino.

Karol G en el desfile de Victorias Secret 2025 | Gtres

Otras artistas invitadas fueron Madison Beer, TWICE —el primer grupo femenino de K-pop en participar en el desfile— y Missy Elliott, que animaron la caminata de las modelos.

Madison Beer | Gtres

Invitadas VIP y presencia española

El evento reunió a decenas de rostros conocidos en la alfombra rosa previa. Entre ellos, Sarah Jessica Parker, Dylan Sprouse —que acudió a apoyar a su esposa, la modelo Barbara Palvin— y Patrick Schwarzenegger, pareja de la modelo Abby Champion.

Sarah Jessica Parker | Gtres

El acento español lo puso Violeta Magriñán, invitada por la marca, que compartió su emoción en redes por cumplir uno de sus sueños al asistir al desfile.

Un nuevo capítulo para Victorias Secret

Con esta edición, Victorias Secret confirma que su lencería puede evolucionar sin perder su esencia. La sensualidad sigue siendo parte del ADN de la marca, pero ahora se combina con diversidad y empoderamiento.

Desfile de Victorias Secret 2025 | Gtres

El mensaje está claro: los nuevos ángeles de Victorias Secret son tan reales, distintos y bellos como tú y tus amigas.