CUIDA TUS UTENSILIOS DE COCINA
¡No las laves así! Por qué nunca deberías meter tus paletas de madera en el lavavajillas
Las cucharas, espátulas y tablas de madera son imprescindibles en cualquier cocina, pero requieren un cuidado especial para garantizar su durabilidad y seguridad. De lo contrario, lavarlas en el lavavajillas puede acortar su vida útil y comprometer su higiene.
La madera es un material natural, y por lo tanto, delicado. Su estructura porosa la convierte en una superficie propicia a retener la humedad y esto hace que se puedan formar microorganismos. Por eso, meter nuestras paletas de madera en el lavavajillas no las beneficia para nada, porque es como una sauna que facilita la proliferación de bacterias y aumenta el riesgo de contaminación entre utensilios.
Además, el calor extremo y la humedad del ciclo de lavado pueden hacer que la madera se deforme, agriete o astille. Y estas pequeñas imperfecciones no solo afectan a su apariencia, también pueden convertirse en escondites para los gérmenes y poner en riesgo la seguridad alimentaria de toda la casa.
La mejor manera de limpiarlas es lavándolas a mano con agua tibia y un detergente suave. Evita sumergir la madera durante mucho tiempo, y guárdalas en un lugar seco para prevenir la acumulación de humedad en su interior. Como resultado, obtendrás utensilios seguros, duraderos y en buen estado por más tiempo.
