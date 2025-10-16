Anabel Pantoja confiesa si se alegra por Irene Rosales tras ser pillada con su novio después de separarse de Kiko Rivera

Fue a finales del pasado mes de agosto cuando Kiko Rivera e Irene Rosales anunciaban la inesperada noticia de su separación después de más de una década juntos y dos hijas en común. Dos niñas que son el motivo principal por el que ambos han intentado mantener una relación cordial desde que decidieron tomar caminos por separado.

Irene Rosales y Kiko Rivera juntos | Gtres

Y a pesar de que han intentando llevar todo de la forma más discreta posible, la influencer acaparaba este miércoles las portadas, convirtiéndose en la auténtica protagonista, tras ser pillada con su nuevo novio. Un chico anónimo del que se han desvelado algunos datos: se llama Guillermo y es un empresario sevillano.

Tras ocupar las portadas, la exnuera de Isabel Pantoja no dudó en utilizar sus redes sociales para mostrar su descontento emitiendo un comunicado y defendiendo el anonimato de su nuevo amor: "Hay que respetar la intimidad de las personas, sobre todo de las que no pertenecen a este mundo". Y añadía: "Que se hable de mí es normal porque soy una persona pública, pero de las personas que son totalmente anónimas no me gusta que se esté dando ningún tipo de información".

Una nueva relación que ha sorprendido mucho y sobre la que este mismo jueves han preguntado a la famosa prima de Kiko Rivera, Anabel Pantoja. Que, a pesar de no querer responder ninguna pregunta sobre la nueva relación de Irene con Guillermo, ha asegurado que "claro que sí" se alegra de que sea feliz y le vaya todo bien.