Todos los cambios físicos de David Bustamante: así ha evolucionado su cuerpo los últimos 20 años

David Bustamante, el cantante de Dos Hombres y Un Destino, ha sido el último invitado del programa televisivo El Hormiguero. Una compañía muy especial para Pablo Motos, el presentador del formato, quien le ha podido preguntar tanto por su vida profesional como personal.

Y uno de los temas más esperados a comentar fue el espectacular cambio físico del cantante, un aspecto de su vida personal que no ha pasado desapercibido para sus seguidores.

Para David es un tema muy serio, puesto que ha recibido muchos mensajes al respecto: "Si quieres ayudar a las personas, no las hundas más, es un mensaje muy claro, cada uno tiene un espejo en casa", explicó en el programa.

Cómo lo está haciendo

Bustamante ha explicado a todos los seguidores del programa su rutina de ejercicio, para dejar bien claro que para lograr resultados visibles, se tiene que trabajar mucho, aunque esta parte no se vea por redes sociales.

"Sigo una rutina y como no subo muchas fotos sin camiseta, no lo saben. Me levanto cada mañana a las cinco y media o a las seis, que es un horror porque me estoy haciendo mayor", relata el cantante.

"Sea la hora que sea, camino todas las mañanas en ayunas y después voy a entrenar fuerza durante una hora. Por la noche realizo más de una hora de cardio de la manera más divertida que puedo", añade el invitado de El Hormiguero.

"Además, cuido la alimentación: he eliminado los hidratos, no consumo harinas ni azúcares, como proteínas y no bebo refrescos. En resumen, me cuido", concluye David Bustamante.

Lo que más le indigna

Pero, lo que más le molesta e indigna al cantante de Cobarde, no es que la gente comente con orgullo su cambio físico y que le acompañen en este proceso personal tan importante para él, sino que siempre ataquen a los más débiles a través de las redes sociales.

"Cuando ven a alguien débil o en un momento más gris, lo único que hacen es ponerle el pie en el cuello para que no levante cabeza, y eso es muy cruel", relata Bustamante. "No hay nada más ruin que ser cobarde, refugiarse en las redes sociales para hacer daño a alguien que tiene sentimientos", añade.

Con mucha seriedad, David confiesa que es "consciente de dónde me encuentro en cada momento y necesito mis tiempos. Hay ocasiones que uno no tiene la fuerza de voluntad o no encuentra el camino".

Su canción que habla de esto

Él mismo ha apelado una de sus canciones más reconocidas, Soy Capaz. Una letra que, según dice, habla de lo que ha expresado en el programa: "Creo que tengo una canción, Soy Capaz, que habla de todo esto", puntualizó.

Y es que la canción habla de muchas de los aspectos que ha comentado en la entrevista. Primeramente, a que él debe seguir su camino aunque los demás estén pendientes de sus movimientos: "Me merezco lo que ofrezco y ser feliz, hoy me da igual lo que otros piensen, porque si están tan pendientes, es porque no tienen vida, eso es así", canta.

Más adelante en la canción se refiere al impacto de las redes sociales, un tema también comentado en el programa: "Los cobardes sin talento hacen ruido y hacen daño, refugiados en las redes sueltan bombas sin reparos, y no piensan que soy hijo, padre, novio y el amigo, para y piensa si dijeran a quien amas eso mismo".

Su cambio físico en los últimos 20 años

Desde que David Bustamante salió de Operación Triunfo con tan solo 19 años, ha experimentado una gran variedad de cambios físicos, el primero de ellos en su sonrisa tierna e imperfecta, que corrigió con carillas justo al salir del programa.

David Bustamante en Operación Triunfo | Gtres

Pero, lejos de los retoques estéticos, los cambios más presentes en el cantante siempre han sido de peso, según él mismo explicó en un programa de El Hormiguero el año pasado: "Estoy en un momento de disciplina total y me cuido mucho porque hay que estar a tope con lo que se viene. Yo siempre trato de cuidarme, pero a veces me como más bollos de pan de los que debería".

Uno de los momentos en los que ha estado más en forma fue durante su relación con Paula Echevarría. Juntos formaban una de las parejas más icónicas del momento, donde los dos lucían un cuerpo fuerte y esculpido.

David Bustamante y Paula Echevarría en 2013 | Gtres

Pero, a raíz de su divorcio en 2018, David dejó de lado el entrenamiento, puesto que pasaba por un momento difícil y muy triste. Esta etapa le supuso un aumento de peso del que se habló mucho por redes sociales y con el que, él mismo, no se sentía nada cómodo.

David Bustamante en 2019 | Gtres

Así pues, en 2021 decidió volver a entrenar, para ponerse fuerte, verse bien y quererse al máximo. Aquí fue cuando perdió un total de 26 kilos, un número increíble fruto de su dedicación y esfuerzo.

Ahora, Bustamante se encuentra en un momento muy dulce. Acompañado de los que más quiere, ha demostrado ser un hombre con valores y objetivos claros, preparando su físico para la gira de su nuevo álbum.

Hasta Paula Echavarría, su exmujer y madre de una hija en común, le ha comentado en un vídeo de él entrenando: "¿Ves cómo podías?".