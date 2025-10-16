El quimbombó, la verdura africana que te ayudará a proteger tu memoria

Cuando pensamos en alimentos que ayudan a nuestra salud cerebral, solemos mirar más hacia los frutos secos, como las nueces o las almendras. Sin embargo, existe una verdura originaria de África, poco conocida en España, que puede convertirse en un recurso esencial para proteger la memoria: el quimbombó.

Este vegetal destaca por su riqueza en nutrientes: aporta fibra, antioxidantes, potasio, hierro y calcio, además de vitaminas A, B y C. Un cóctel perfecto para mejorar la salud cardiovascular, reducir la inflamación y regular el colesterol. Pero su virtud más llamativa está en el terreno cognitivo: sus compuestos ayudan a proteger el cerebro y preservar la memoria con el paso del tiempo.

Los beneficios del quimbombó | Pexels

Para comerlo, puedes implementarlo en muchas recetas. Su particular textura viscosa lo hace perfecto para sopas, guisos o salsas, mientras que frito adquiere un punto crujiente, que te sorprenderá si lo estás probando por primera vez.

Quizás sea un poco desconocido, pero incluirlo en la dieta es sencillo, y sus propiedades para la salud te compensarán.