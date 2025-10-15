Preparar pan para hamburguesa en la freidora de aire: solo necesitas 3 ingredientes

La freidora de aire o airfryer se ha convertido en un electrodoméstico imprescindible para quienes buscan recetas rápidas, sin complicaciones y con resultados deliciosos. Y ahora, gracias a Ana Recetas Fáciles y Delis (@cocinargenial), también puede ser la aliada perfecta para preparar un pan casero tipo brioche, ideal para hamburguesas o bocadillos.

En su perfil de Instagram, la creadora ha compartido una receta que se ha vuelto viral por su simplicidad, textura esponjosa y resultado sin gluten. En lugar de utilizar harina, el ingrediente protagonista es la leche en polvo, que, combinada con huevos y un toque de polvo para hornear, da como resultado un pan suave y dorado, con un sabor ligeramente dulce.

Los ingredientes que necesitas

Lo mejor de esta receta es que solo requiere tres ingredientes básicos que probablemente ya tengas en casa:

3 huevos

150 gramos de leche en polvo

1 cucharadita de polvo para hornear

Opcional: Una pizca de sal y semillas de sésamo o un poco de mantequilla derretida para darle brillo

Paso a paso para cocinarlo en la freidora de aire

1. Estos ingredientes se mezclan hasta obtener una masa suave y algo densa, fácil de moldear con las manos. No hace falta amasar durante minutos ni dejar levar: la textura la aporta la combinación del huevo con la leche en polvo, que actúa como sustituto natural de la harina.

2. Una vez tengas la masa lista, forma con las manos un bollito redondo del tamaño de un pan de hamburguesa y colócalo directamente en la cesta de la freidora de aire.

3. Cocina durante 12 minutos a 140 grados. En ese tiempo, el pan crecerá ligeramente y adquirirá un tono dorado irresistible. El resultado es un pan tipo brioche, esponjoso por dentro y con una superficie suave, perfecto para acompañar tus hamburguesas caseras o untar con mantequilla y mermelada.

4. Si quieres darle un acabado más brillante, puedes pincelarlo con mantequilla derretida o añadir semillas de sésamo antes de cocinarlo.

Hamburguesa con pan de brioche | Freepik

Sin gluten y con textura perfecta

Uno de los puntos más llamativos de esta receta es que no lleva harina, por lo que es una opción sin gluten perfecta para quienes tienen intolerancia o buscan alternativas más ligeras. Aun así, su textura sorprende: tierna, flexible y muy parecida a la de un pan tradicional de brioche.

Además, al prepararlo en airfryer, se reduce el tiempo de cocción y el consumo energético frente al horno, manteniendo ese aroma a pan recién hecho que todos reconocemos.

En menos de 15 minutos, tendrás listo un pan casero, sin gluten y con una textura que nada tiene que envidiar a la de las panaderías. Ideal para improvisar una hamburguesa, un bocadillo o simplemente disfrutarlo caliente recién hecho.