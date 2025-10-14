Advertencia de un experto: cuidado con enchufar varios dispositivos eléctricos en una misma regleta

¡Presta atención a cómo mantienes enchufados tus dispositivos eléctricos! Con el calor del verano, muchas personas recurren a ventiladores, secadores de pelo y otros aparatos para mantenerse frescos en casa. Sin embargo, un error muy común es conectar estos dispositivos a una regleta, lo que puede ser peligroso, según advierte Robert Andrews, experto en seguridad eléctrica.

Aunque las regletas son prácticas y permiten enchufar varios aparatos a la vez, no están diseñadas para soportar dispositivos de alta potencia. Esta sobrecarga puede calentar el circuito en exceso y, en casos extremos, provocar un incendio. Por esta razón, es especialmente peligroso conectar secadores de pelo o planchas, que pueden superar los 1800 vatios.

Regleta de enchufes | iStock

En concreto, el secador de pelo y la plancha son dos de los aparatos más comunes en el hogar y rutina de belleza y, al mismo tiempo, de los más exigentes en cuanto al consumo eléctrico. Ambos generan calor intenso y requieren gran potencia en poco tiempo, lo que puede provocar que una regleta de baja calidad se sobrecaliente rápidamente. Si, además, se utilizan en baños donde hay humedad, el riesgo se multiplica.

Secador de pelo de SHEIN | atresplayer

Sin embargo, el riesgo no solo se limita únicamente a los aparatos de baño. En la cocina, utilizar hervidores de agua o cafeteras conectados a una regleta también puede ser peligroso, ya que estos electrodomésticos pueden consumir hasta 3000 vatios. Si el cableado no está preparado para soportar esa potencia, puede sobrecalentarse con facilidad.

Cafetera semiautomática | iStock

Incluso los ventiladores, aunque tienen un consumo energético menor, pueden provocar sobrecalentamientos si se usan durante muchas horas seguidas conectados a una regleta. Por ello, lo más seguro es enchufar siempre este tipo de dispositivos directamente a una toma de corriente de pared.

En definitiva, para evitar riesgos, no conectes electrodomésticos de alta potencia a las regletas. Es crucial tener en cuenta la seguridad al utilizar estos dispositivos. Una mala conexión puede parecer inofensiva, pero en segundos puede dar lugar a una catástrofe. No subestimes el poder de un enchufe: revisa tus regletas, evita enchufar varios aparatos de alto consumo a la vez y protege tu hogar con gestos tan simples como efectivos.