Cómo hacer una autoexploración mamaria paso a paso

Conocer bien nuestro cuerpo es vital para poder identificar tempranamente determinados tipos de afecciones. Por esta razón, muchos profesionales de la salud insisten en que no debemos tener miedo a explorar todas las partes de nuestro organismo, incluidas aquellas que no quedan tan al descubierto, como las zonas íntimas.

Si conocemos bien nuestro cuerpo y sus diferentes facetas nos será mucho más fácil detectar cualquier anomalía. En el caso de la mujer, las mamas son las grandes olvidadas. No obstante, conocerlas es algo fundamental para identificar cualquier cambio en la zona del pecho y de las axilas.

La autoexploración de mamas es un control que deberíamos realizarnos todas las mujeres de forma regular. Tan solo se trata de seguir unos sencillos pasos que no comportan nada de tiempo y que tienen muchos beneficios. El principal de ellos, evitar el desarrollo de un cáncer de mama.

En NovaMás, hemos hablado con Amira Alkourdi para qué nos explique cómo debemos realizarnos una autoexploración mamaria, qué nos debe llamar la atención y cuándo tendríamos que hacerla.

Alkourdi es ginecóloga y tiene un perfil de Instagram especializado con casi 50k seguidores. A través de su cuenta, difunde contenidos sobre ginecología de manera didáctica y accesible para todas.

Cuándo realizar una autoexploración mamaria

Según Amira, el momento en el que se realiza es clave para que el resultado sea preciso. Los días ideales son los posteriores a la bajada de la menstruación y nunca en los días premenstruales. Durante el tiempo de ovulación, los pechos pueden congestionarse, inflamarse o retener líquidos. Estos síntomas pueden causar confusión y asustarnos sin necesidad.

La ginecóloga también remarca que es de vital importancia realizar una exploración mamaria con conocimiento previo de nuestras mamas, "habiéndonos familiarizado con ellas", afirma. Si conocemos bien sus diferentes facetas, nos será mucho más fácil detectar cualquier cambio y establecer una comparación con su estado normal.

Con qué frecuencia

La autoexploración mamaria no es un procedimiento, según Amira, que debamos realizar sistemáticamente. Sino que debemos hacerla, como mucho, una vez al mes, después de la menstruación.

A qué edad

Alkourdi insiste en que "no hay una edad exacta para hacerse exploraciones mamarias, el autoconocimiento es algo que deberíamos normalizar desde pequeñas". Es decir, explorar nuestro pecho a una edad temprana es la mejor forma de conocerlo de verdad.

Sin embargo, la ginecóloga también apunta que "con el tiempo, se va incrementando el riesgo de enfermedades". Por lo tanto, si se tiene que fijar una edad, "es conveniente hacerlo desde jóvenes". A los 20 años, por ejemplo, es un buen momento para empezar.

Procedimiento

Mirarse de manera frontal

La ginecóloga señala que lo primero es mirarse al espejo de frente. En ese punto, tenemos que fijarnos en qué no haya ninguna asimetría o retracción del tejido. También que los pezones se vean normales.

Subir y bajar los brazos

A continuación, debemos realizar el movimiento de "subir y bajar los brazos para ver cómo se comporta la mama en esta situación y si hay alguna retracción con este movimiento".

Palpación

La palpación se debe hacer de arriba a abajo o al revés. O de derecha a izquierda, o viceversa. Lo importante es, según Amira, que el movimiento sea siempre el mismo y llegando a las axilas "para palpar todos los cuadrantes".

¿Qué debemos detectar?

Según la ginecóloga nos debemos alarmar si percibimos "algún nódulo duro que no se mueva, que esté adherido". También tenemos que asegurarnos de que "no haya ninguna retracción o que no nos sangre el pezón". Si observas alguno de estos síntomas, acude rápidamente a un profesional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Esto es todo lo que debes conocer antes de operarte el pecho