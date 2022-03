Famosas que han decidido retirarse las prótesis de los pechos

Estamos acostumbrados a ver en las revistas del corazón y en las redes sociales a famosas que deciden someterse a operaciones de aumento de pecho. Pero de un tiempo a esta parte, las publicaciones se hacen eco del caso contrario, de mujeres que pasan por quirófano para quitarse los implantes.

A raíz de la noticia surgida hace unos días sobre el caso de la actriz porno Sophie Anderson, a quien le explotó el implante cuando salía de la ducha, nos hemos querido fijar en los casos de seis 'celebrities' que se han retirado las prótesis.

Madonna: "tienes la certeza de que eres perfecta"

En noviembre de 2020, la 'reina del pop' utilizó estas palabras en un post de Instagram donde anunciaba que se había quitado los implantes. Incluso publicó una foto de ellos entre una imagen de lo que parecía más bien un ritual y una de Frida Kahlo. "Llama a tus ángeles. Invita a tu musa eterna. Deja ir lo que no necesitas y ten la certeza de que ya eres perfecta", decía.

Nicole Kidman: la necesidad de desprenderse de sustancias tóxicas

Esta fue la razón por la que la actriz accedió a dar este paso, tal y como ella misma contó. Eso sí, tardó dos años en hacerlo público, ya que la noticia saltó en 2016 y la operación fue dos años antes, en 2014. Se puso las prótesis tras acabar la lactancia de su hija para verse mejor y poder llevar ropa más atrevida.

Ashley Tisdale: aumentarse los pechos por sentirse inferior

Quien dio vida a Sharpay en las películas de 'High School Musical' también visitó el quirófano para aumentar su talla de pechos. ¿El motivo? "Sentía constantemente que mi cuerpo era inferior y pensé que este cambio me haría sentir más completa y más segura de mí misma". Estas declaraciones las publicó en su cuenta de Instagram en agosto de 2020.

La actriz también contó que este estar "segura de mí misma" duró poco: "comencé a luchar con problemas de salud menores que no sumaban: sensibilidades alimentarias y problemas intestinales". El hecho de sacarse las prótesis la hizo más "feliz" de ser "finalmente yo".

Victoria Beckham: "sé feliz con lo que tienes"

La ex 'spice girl' anunció en 2014 que se había retirado los implantes que se había puesto por un "síntoma de inseguridad". Así lo manifestaba en una carta que escribió a su yo de 18 años y que publicó la versión británica de 'Vogue' en 2017. Entre otros temas, le dice a esa chica del pasado: "aprende a abrazar tus imperfecciones" y "no te metas con tus pechos".

Pamela Anderson: "llevaba tiempo deseando quitármelos"

Era 1999 y fue una de las primeras en arrepentirse de haberse puesto implantes. La actriz de 'Los vigilantes de la playa' confesó en el programa 'Entertainment Tonight' que se los quitó porque no estaba a gusto con unos pechos tan grandes: "soy bajita y no me veía bien con esos pechos enormes", declaró.

Raquel del Rosario: "eres perfecta"

Así terminaba la cantante su publicación de Instagram en la que el año pasado contó que había decidido quitarse las prótesis. Lo hizo tras recibir numerosos mensajes en redes sociales sobre su cambio de imagen.

Cuenta que se las puso trece años antes y que lo que le hizo cambiar radicalmente de opinión fue el testimonio de una chica que sufría un cáncer asociado a los implantes. "Hubo una frase que me resonó de manera especial: 'Colocamos estas bombas de relojería sobre nuestro pecho y nuestro corazón'", relata. Así que esa misma semana se fue a una clínica para someterse a un explante y así lo contaba: "era consciente de que esa zona no iba a ser la misma tras tantos años llevándolos [...] pero en la balanza sin duda pesaba más mi salud y el acto de coherencia conmigo misma".

