Nagore Robles cuenta el gran susto que se ha llevado por un bulto en el pecho durante meses

Tras varios días un tanto 'desaparecida' por sus redes sociales, Nagore Robles ha reaparecido públicamente para contar el motivo que le ha llevado a estar más ausente de lo habitual.

Ha sido a través de sus Instagram Stories desde donde la colaboradora ha compartido un selfie frente al espejo del ascensor junto al que ha acompañado de los resultados de una mamografía y ecografía que este pasado miércoles 23 de marzo se había realizado tras una dolencia que arrastraba desde hace un tiempo.

''He estado durante un par de meses con dolor en un pecho, debido a un bultito duro que me estaba incordiando'', comenzaba explicando la televisiva antes de proseguir para afirmar que, afortunadamente, ''todo está bien''.

Un gran susto que ha aprovechado además para dar luz y visibilizar la importancia de que las mujeres se sometan a revisiones rutinarias, confesando su arrepentimiento por no haberlo hecho antes: ''Me ha dado rabia reconocer que hacía mucho tiempo que no me hacía un chequeo, no me volverá a pasar''.

Haciendo gala de la influencia y popularidad que tiene en el universo 2.0, Nagore no ha querido dejar pasar la oportunidad de animar a sus seguidores a que tomen riendas en el asunto antes de que cualquier dolencia o problema pueda derivar en un mal mayor: ''Así que os aconsejo que nos hagamos pruebas con mayor frecuencia para comprobar que estamos sanas y salvas''.

Nagore Robles habla de la importancia de las revisiones médicas | Instagram

Un padecimiento que afortunadamente tan solo se ha quedado en una amarga anécdota que se suma a los complicados meses a los que ha tenido que hacer frente la presentadora tras su inesperada ruptura con Sandra Barneda hace poco más de un mes.

Seis años de relación intermitente que veían su fin antes de que lo comunicaran a mediados del pasado mes de febrero, pues la ya expareja confesó que el fin de su noviazgo se produjo "hace unos meses'', pero que había sido entonces cuando, "de mutuo acuerdo", decidieron hacerlo público "para evitar especulaciones y noticias difamatorias sobre nosotras''.

