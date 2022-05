Alba Díaz se somete a una mamoplastia de reducción: ¿En qué consiste esta operación de pecho?

La hija del Cordobés se suma a larga cola de celebrities que han decidido realizarse una reducción de pecho. Si bien es verdad que el auge de la cirugía estética está en su punto más álgido, también existe la otra cara de la moneda. Personas que necesitan pasar por quirófano estético, no para mejorar su aspecto físico, sino por motivos de salud.

En su momento, ya se habló de casos como el de Dulceida, María Pombo o Ana Matamoros. Todas ellas hablaron abiertamente de los problemas que les provocaba el hecho de tener una talla grande de pecho (una 100 o superior) y los motivos que les habían llevado a hacerse una reducción.

La última en someterse a una mamoplastia de reducción ha sido Alba Díaz. La joven de 22 años ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con unas stories en las que ha mostrado su proceso operatorio.

A continuación, os explicamos todo sobre este tipo de intervención, tan concurrida entre las influencers, y los motivos que ha llevado a Alba Díaz a pasar por quirófano.

¿En qué consiste la reducción de pecho?

Técnicamente, esta cirugía se conoce como "mamoplastia de reducción" y consiste en un procedimiento en el que se extrae grasa, tejido y piel de las mamas. A parte de conseguir reducir su tamaño, también se hace un remodelamiento con el fin de adaptarlas a las proporciones del cuerpo de la persona afectada.

De este modo, si la areola es muy grande, se reduce su tamaño y se elevan los pezones para que queden centrados. Para recibir este tipo de intervención es necesario que las mamas estén totalmente desarrolladas.

¿Cuáles son los motivos para recibir esta operación?

Por un lado, existe el motivo evidente de tener un pecho excesivamente grande. El volumen de las mamas puede provocar malestar físico, sobre todo en la espalda y el cuello, así como irritación debajo de la piel de los pechos y problemas respiratorios. Además, los pechos grandes también pueden dificultar la realización de ciertas actividades.

Por otro lado, derivados de los problemas de salud, también están las afectaciones estéticas, que pueden provocar malestar emocional y baja autoestima.

Alba Díaz se hace una reducción de mamas

Hace unas pocas semanas, la hija de Vicky Berrocal publicaba en su feed una foto con un sujetador perfectos para las chicas con mucho pecho: cómodo, elegante y sujeto. Pero ahora, Díaz ha decidido cortar de raíz con este problema y realizarse una reducción de mamas a la que, según ella, se somete para mejorar su calidad de vida.

"Hace un año me di cuenta que tenía que hacerlo sí o sí. No era una cuestión estética sino de salud. Aunque siempre he llevado bien el tener mucho pecho, llegó un punto en el que me limitaba y me hacía sentir incómoda. Los dolores de espalda cada vez aumentaban más", ha explicado Alba a sus followers. De este modo, la influencer ha pasado de tener una talla 120 a una 85-90.

Storie Instagram de Alba Díaz | @albadiazmartin

Tras la operación, Díaz no podía estar más contenta con la decisión de operarse. Aunque hubiera pasado mucho dolor (no ha sido este su caso), ha confesado que el malestar habría sido compensatorio. Ahora, está más feliz "por haber dado el paso".

Entre las dudas que Alba ha resuelto a sus followers, ha detallado que se ha hecho una intervención de T invertida. Esta incisión baja desde la areola hasta la piel de debajo del pecho. También ha aclarado que la mamoplastia de reducción no le afectará en el futuro a la hora de dar el pecho.

Storie de Instagram de Alba Díaz | @albadiazmartin

Ahora, la influencer ya se encuentra en casa recuperándose y ha prometido a sus fans seguirles informando sobre su evolución y resultados.

Storie Instagram Alba Díaz | @albadiazmartin

